Правительственная комиссия не приняла решение по Revolut

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Литовская правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических компаний, которая уже дважды рассматривала соответствие интересам национальной безопасности создающего спецбанк Литвы британского стартапа Revolut, в четверг не приняла никакого решения – на сей раз сама компания просила оценить, отвечает ли она интересам нацбезопасности.

«На заседании комиссии обсуждалось обращение Revolut с просьбой еще раз оценить соответствие компании интересам национальной безопасности. Решения не приняты, обращение получено только позавчера. Комиссия лишь выясняет ситуацию, уточняет информацию», – сообщила BNS заведующая отделом связей с общественностью правительства Лайма Стакните-Патинскене.

В среду Revolut обратилась в комиссию, поскольку в сейме возникли дискуссии, а компания пытается развеять сомнения по поводу ее деятельности в Литве.

«Видя, что все еще возникают вопросы, и принимая во внимание работу представителей властей, а также стремление получить все необходимые ответы, мы хотим развеять все вероятные сомнения относительно того, что компания может работать в этом секторе», — сказал для пресс-релиза учредитель и глава Revolut Ник Сторонский.

Еще одной оценки Revolut добивается и возглавляемый представителем правящих «аграриев» Стасисом Якялюнасом парламентский Комитет по бюджету и финансам. В четверг сейм принял к рассмотрению проект постановления, который обязывает комиссию еще раз дать оценку деятельности Revolut. Второе голосование по проекту состоится 25 апреля.

Ранее комиссия уже дважды заявила, что Revolut не представляет угрозы национальной безопасности.

В прошлом году Европейский Центробанк по представлению Банка Литвы выдал Revolut Bank лицензию специализированного банка.

BNS