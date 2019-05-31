Правительство Австрии впервые возглавила женщина

🔊 Воспроизвести

Впервые пост канцлера Австрии заняла женщина. Им стала 69-летняя председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Она будет занимать должность канцлера до досрочных выборов в Национальный совет. Об этом после консультаций с лидерами партий 30 мая заявил президент Александер Ван дер Беллен.

«Я уполномочиваю госпожу председателя сформировать новое правительство. Она будет первой канцлером Австрийской Республики. Я рад представить вам Бригитте Бирляйн», — заявил он.

Напомним, ранее в Австрии впервые объявили вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Созыв эекстренного заседания парламента стал результатом правительственного кризиса в Австрии.

По итогам голосования назначили досрочные выборы в сентябре и начали формировать временное правительство.

Чуть позже вице-канцлер Хартвиг Легера стал временным канцлером Австрии до предстоящих парламентских выборов и несколько дней руководил кабинетом министров.

korrespondent.net