Правительство Эстонии больше не будет обсуждать миграционный пакт

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После принятого Рийгикогу* в понедельник решения поддержать миграционный пакт ООН правительство не будет повторно обсуждать этот вопрос.

«После вчерашнего решения Рийгикогу миграционный пакт больше не поступит на стол правительству», — сказал встретившийся во вторник утром с президентом Керсти Кальюлайд Ратас в интервью ERR.

«Как я уже говорил, если Рийгикогу сформирует свою четкую позицию, это станет позицией эстонского государства. А в принятом вчера заявлении Рийгикогу говорится, что Рийгикогу поддерживает присоединение к миграционному пакту, но также говорится, что Эстония не поддерживает квоты на принятие беженцев, Эстония не поддерживает массовую иммиграцию и твердо противостоит нелегальной миграции», — сказал Ратас.

«Так что Эстония определенно поддержит этот документ на генеральной ассамблее ООН», — сказал он.

На вопрос ERR о том, отправит ли Эстония своего представителя на саммит в Марракеше 10-11 декабря, где государства сообщат о поддержке миграционного договора, и кого она отправит, Ратас ответил, что это пока не решено.

«Я думаю, что в ближайшие дни в порядке работы нужно будет решить, как действовать в связи с Марракешем», — сказал он.

По словам Ратаса, представитель Эстонии обязательно примет участие в генеральной ассамблее ООН, которая предположительно пройдет в январе и в рамках которой будет одобрен пакт.

Рийгикогу на состоявшемся в понедельник дополнительном заседании одобрил заявление о рамочном глобальном миграционном пакте ООН.

* Ри́йгикогу (эст. Riigikogu, в дословном переводе — «Государственное собрание») является высшим представительным и законодательным органом власти в Эстонской Республике, который также избирает главу государства и осуществляет контроль за деятельностью исполнительной власти в лице Правительства Республики.

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