Правительство Финляндии подготовило меры борьбы с изнасилованиями, совершаемыми мигрантами

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В Финляндии правительство разработало меры борьбы с преступлениями сексуального характера, которые совершают мигранты. Предложения кабмина представил в среду на пресс-конференции глава финского МВД Кай Мюккянен, пишет Nurmijarven Uutiset.

По его словам, теперь власти при выдаче мигранту вида на жительство в стране начнут обращать больше внимания на то, совершал ли он прежде какие-либо преступления. Мигрант может быть лишен международной защиты — то есть статуса беженца, «если он виновен в тяжком преступлении на территории Финляндии».

Кроме того, сообщил Мюккянен, кабмин хотел бы улучшить наблюдение за теми беженцами, которые получили отказ в убежище. В частности, если решение об отказе уже вступило в силу и человек ожидает депортации, его обяжут уведомлять власти о своем местонахождении, передает ТАСС. Применяться эта мера будет к тем беженцам, которые, по мнению правоохранительных органов, могут представлять угрозу для общества. По словам Мюккянена, одной из мер в отношении таких лиц может быть также помещение в спецучреждения с контролем их передвижений.

Предполагается также усилить сотрудничество различных ведомств, которые занимаются проблемой преступлений сексуального характера, и направить больше ресурсов полиции для отслеживания преступников в режиме онлайн. Эти меры позволят, уточнил Мюккянен, предотвращать изнасилования, не только совершаемые приезжими, но и теми, кто живет в Финляндии постоянно. Кабмин планирует начать подготовку и реализацию этих предложений незамедлительно.

Правительство Финляндии начало работу над новыми мерами в отношении мигрантов на фоне серии изнасилований несовершеннолетних в Оулу и Хельсинки, где в качестве подозреваемых тоже проходят мигранты, часть из которых имела финское гражданство, а часть находится в статусе беженцев. Иностранцы, о которых идет речь, по информации финских властей, — выходцы из Северной Африки и с Ближнего Востока, откуда в Финляндию приезжает больше всего просителей убежища.

Ранее Мюккянен уже предложил ввести в финских центрах приема беженцев специальный тест, с помощью которого можно было бы проверить уровень адаптации просителей убежища к нормам и правилам финского общества.

NEWSru.com