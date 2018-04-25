Правительство готовится к хаотичному Brexit

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Правительство Литвы готовит план действий на случай, если Великобритания выйдет из Европейского союза (ЕС) без какого-либо соглашения.

В январе этот сценарий планируется отдельно обсудить на совещании правительства.

Как утверждает Министерство иностранных дел (МИД), если Brexit получится без соглашения, может возникнуть острая необходимость срочно изменить законы, регулирующие признание профессиональных квалификаций, а также сферы налогов, авиационного и морского транспорта.

В случае такого сценария, может быть, также придется пересмотреть правовой статус Великобритании в Литве, социальные гарантии, законодательство об экспорте продуктов питания.

Литовские институты тоже оценят, как Литва будет затронута решением Великобритании о прекращении взносов в бюджет ЕС.

«Литовские учреждения в настоящее время анализируют планы и сроки внесения поправок в правовые акты, подготовительные меры, потребность в финансовых ресурсах», – сообщили информационному агентству BNS в МИД Литвы.

Согласно нынешним планам, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта, но британский парламент еще не утвердил согласованные с ЕС условия выхода.

В продолжение политической неопределенности обе стороны начали готовиться к сценарию, когда британцы выйдут без какого-либо соглашения.

МИД утверждает, что готовится к такому варианту, и на февраль-март намечено утверждение национальных односторонних краткосрочных мер, разработка и принятие в срочном порядке соответствующих правовых актов.

В последние месяцы министерства финансов и внутренних дел представили свой анализ правительственной комиссии.

В январе планируется более подробно обсудить аспекты прав граждан Литвы, влияние на транспорт и торговлю.

По мнению МИДа, литовские предприниматели должны уделять больше внимания потенциальному сценарию Brexit без соглашения.

«Не все бизнес-предприятия уделяют достаточно внимания подготовке к Brexit, поэтому мы призываем дольше не откладывать эту работу и сделать так, чтобы Brexit не стал неприятным сюрпризом», – отмечает МИД Литвы.

Тем временем

С выходом Британии из ЕС изменится миграционная политика

Британское правительство обнародовало документ с новыми положениями по миграционной политике страны, которые вступят в силу после выхода Британии из ЕС.

Согласно предложениям, низкоквалифицированные работники из стран ЕС после «Brexit» больше не смогут автоматически получать разрешение на работу в Британии. Миграция была одной из главных тем, которые обсуждались во время референдума по «Brexit». В результате референдума может быть отменена свобода передвижения; впервые за 40 лет Британия сможет решать, кто может и кто не может въезжать в эту страну. Британия будет открыта для ведения бизнеса, а уже живущие здесь люди смогут остаться вне зависимости от того, будет подписано соглашение по «Brexit» или нет.

В документе упор сделан на три пункта: свобода передвижения прекращается, и в будущем все, кроме британцев и граждан Ирландии, будут обязаны получать разрешение на въезд в страну; нынешняя система преференций для жителей ЕС прекращается, что поставит в одинаковое положение самых талантливых людей по всему миру; мигрантов будут отбирать по их способностям, чтобы в страну приезжали самые одаренные.

Кроме того, британское правительство добивается эффективности будущей миграционной системы для тех, кто приезжает в страну, для компаний, для госструктур и для Британии в целом. В отношении квалифицированных специалистов ежегодная квота будет отменена, а работодателям не придется первоначально рекламировать вакансию в британских СМИ, прежде чем давать объявления за рубежом. Требование по минимальной зарплате сохранится. Для желающих приехать в Британию на работу на короткий срок предусмотрены краткосрочные визы. Приезжающие по таким визам не смогут получать финансовую помощь от государства, будут лишены права подавать на вид на жительство и не смогут перевезти семью. Виза будет выдаваться на 12 месяцев. Квоты на иностранных студентов не вводятся, и приехать в Британию на учебу станет проще.

Ожидается, что новая система вступит в силу с 2021 года. Это будет происходить постепенно, чтобы избежать резких изменений и скоропалительных решений.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ