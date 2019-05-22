Правительство Испании готовит проект, направленный на борьбу с загрязнением воздуха в больших городах

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Правительство Испании готовит проект по борьбе с загрязнением воздуха в больших городах, который одновременно поможет популяризировать использование электромобилей. В рамках данной программы предусматривается ряд мер, ограничивающих использование личного транспорта в городах на 35% к 2030 году.

В данный пакет будут входить меры по популяризации альтернативных систем передвижения. Кроме того, проект предполагает глубокую реформу двух главных налогов, которые платят водители: налога на транспорт механической тяги и налога на регистрацию транспортного средства. В обоих случаях правительство Педро Санчеса готовится поднять ставку для транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания с тем, чтобы стимулировать использование электромобилей.

Так, в случае с налогом на регистрацию транспортного средства (IEDMT) меньше будут платить водители транспортных средств, которые потребляют меньше топлива и меньше загрязняют окружающую среду. Будут введены новые категории уровня выбросов.

Министерство промышленности планирует ввести новую систему категорий уровня выбросов CO2 в 2021 году.

azertag.az