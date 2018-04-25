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Правительство Испании планирует перевести 35 000 учащихся с ограниченными возможностями в обычные классы. Включение детей-инвалидов в обычные школы является историческим требованием организаций инвалидов в международном масштабе. Именно они продвинули в ООН Конвенцию о правах инвалидов, подписанную Испанией в 2008 году.

В 2018 году Комитет ООН, который наблюдает за правами людей с ограниченными возможностями, опубликовал очень резкий доклад против Испании за систематическую отправку учащихся в специальные учебные центры – практика, которая рассматривает несправедливую сегрегацию в школе. Эксперты в большинстве своем согласны с тем, что особенных детей лучше всего содержать в общеобразовательных школах, снабжая их необходимыми ресурсами.

По сообщению Испанского комитета представителей людей с ограниченными возможностями, в настоящее время рассматривается включение данного вопроса в новый закон об образовании. Ожидается, что законопроект будет передан в Совет министров в конце месяца и начнет свою парламентскую процедуру.

В рамках закона также планируется преобразовать нынешние специальные школы в территориальные центры поддержки, а их работники будут выполнять свои обязанности в обычных классах. Источники указывают, что не только не будет увольнений, но в общеобразовательную школу будет привлечено большое количество специалистов.

azertag.az