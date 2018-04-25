Правительство Испании закроет все АЭС до 2030 года

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Госсекретарь по энергетике Хосе Домингес заявил, что правительство Испании не планирует «продлевать жизнь» ни одной из атомных электростанций, пока еще действующих на территории страны.

Соответственно, последняя из испанских АЭС прекратит свою работу еще до наступления 2030 года. Как сообщил Домингес, срок службы каждой из таких электростанций был рассчитан на 40 лет, в связи с чем их дальнейшая эксплуатация может представлять угрозу для населения и окружающей среды.

Из числа испанских АЭС у одного из реакторов станции Альмарас «выход на пенсию» запланирован на 2021 год, и он должен стать первым в списке отключенных за «давностью лет». Аналогичная участь ожидает еще семь атомных реакторов в Испании, срок работы последнего – на АЭС Трильо в Гвадалахаре – истекает в 2028 году. Не исключено, что он прослужит еще пару лет, но в любом случае его отключение и консервация произойдут задолго до 2040 года.

Что касается 14 теплоэлектростанций, работающих на каменном угле, то их закрытие также будет постепенным, хотя в любом случае неизбежным и произойдет в период с 2020 по 2030 год. Принято решение, что только пять ТЭЦ останутся в строю после 2020 года, и в их число войдут: As Pontes (Ла-Корунья), Litoral (Альмерия), Los Barrios (Кадис), Aboño и Soto de Ribera – обе, расположенные на территории Астурии.

espanarusa.com

Автор: schoella — File:Trillo_2014-08-13.jpg, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42577591