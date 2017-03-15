  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.03.15 Текущий номер: N10 (1150) 9 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Правительство Литвы будет решать вопрос о выделении 3 млн. евро помощи неимущим государствам

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 15, 11:00   |   Комментариев: 3

В среду литовский кабинет министров будет решать вопрос о выделении Литвой помощи бедным государствам мира.

Правительство намерено предоставить полномочия министру финансов Вилюсу Шапокасу для подписания документа, по которому Литва выделила бы 3 млн. евро Ассоциации международного развития Всемирного банка.

Взнос Литвы на новейшем этапе выделения средств будет выплачен в три этапа в 2018-2020 годах.

Литва стала членом Ассоциации международного развития в 2011 году и обязалась каждые три года пополнять ее ресурсы. В 2012 году правительство выделило на это 2,4 млн. евро, а в 2015 году – 2,47 млн. евро.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (3)
  1. (185.15.227.211) Читатель пишет:
    2017 03 15 at 15:17

    Жажда – ничто, имидж – всё!

  2. (5.35.104.137) Забыл ник пишет:
    2017 03 15 at 12:41

    Гы-ы-ы-ы !
    Богатейки !

  3. (90.140.134.206) Солдат пишет:
    2017 03 15 at 12:21

    Это что за цирк сами себе будут выделять? Пилить ужо стало не чего? Ай красавцы.






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿