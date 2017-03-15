Правительство Литвы будет решать вопрос о выделении 3 млн. евро помощи неимущим государствам

В среду литовский кабинет министров будет решать вопрос о выделении Литвой помощи бедным государствам мира.

Правительство намерено предоставить полномочия министру финансов Вилюсу Шапокасу для подписания документа, по которому Литва выделила бы 3 млн. евро Ассоциации международного развития Всемирного банка.

Взнос Литвы на новейшем этапе выделения средств будет выплачен в три этапа в 2018-2020 годах.

Литва стала членом Ассоциации международного развития в 2011 году и обязалась каждые три года пополнять ее ресурсы. В 2012 году правительство выделило на это 2,4 млн. евро, а в 2015 году – 2,47 млн. евро.

BNS

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