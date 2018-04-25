Правительство Литвы думает ввести институт заседателей в судах

🔊 Воспроизвести

После сотрясшего судебную систему Литвы скандала со взяточничеством представители правительства говорят, что нужно добиваться введения института судебных заседателей.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс говорит, что договорился с премьером Саулюсом Сквярнялисом о том, что соответствующие поправки к Конституции будут зарегистрированы в ближайшее время.

Конституция предусматривает, что поправки в нее может внести группа из 36 членов сейма.

Согласно подготовленному Минюстом проекту, Конституцию предлагается дополнить положением о том, что «в установленных законом случаях и порядке вместе с судьями дела могут рассматривать и решения принимать также граждане, давшие присягу заседателя».

«Чтобы узаконить заседателей, нужно изменить Конституцию. Мы подготовили проект, но сами внести его не можем — это должны сделать члены сейма. Думаю, сейчас для этого самое время», — сказал BNS Э. Янкявичюс.

По словам министра, конкретные дела должны быть оговорены законом. Он полагает, что заседатели были бы особенно полезны при рассмотрении в суде коррупционных преступлений.

Дискуссии о введении института судебных заседателей идут в Литве более десяти лет.

Сторонники этой идеи говорят, что участие заседателей будет способствовать прозрачности и гласности.

Критики опасаются, что заседатели могут политизировать процесс, при принятии решений они будут меньше руководствоваться правом, а больше — субъективным чувством справедливости, рассмотрение дел может занимать больше времени.

BNS