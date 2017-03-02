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Правительство Литвы еще в этом году попытается узаконить голосование по интернету

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 02, 16:00   |   Комментариев: 0

Литовский Кабмин еще в этом году попытается узаконить создание системы голосования по интернету,  создать ее планируется к середине 2019 года, говорится в плане мер по реализации правительственной программы.

Все изменения к законам, необходимые для введения электронного голосования, планируется принять до конца 2019  года.

Министерство юстиции будет отвечать за подготовку законов и создание системы.

Правительство планирует, что с возникновением возможности голосовать по интернету уже в 2020 году удастся добиться того, чтобы таким способом могла проголосовать одна пятая избирателей.

Аналогичную цель ставило перед собой и предыдущее правительство.

Одобряющие идею голосования по интернету утверждают, что это повысит активность избирателей. Между тем, критики переживают за защиту личных данных в ходе такого голосования и в связи с возможным подкупом голосов.

BNS

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