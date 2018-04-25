Правительство Литвы одобрило предложение по контролю за импортом удобрений

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В среду литовский кабинет министров одобрил предложения по контролю за импортом удобрений. Теперь их должен рассмотреть парламент.

Министр экономики Виргиниюс Синкявичюс заявил, что предложения на рынке введут предохранители от некачественных удобрений.

«В проекте закона предусматривается подготовить идентификационный список, который будет выполнять функцию предохранителя, согласно нему на литовский рынок смогут попадать лишь удобрения, отвечающие установленным требованиям качества, также устанавливается порядок надзора за рынком и рассмотрения нарушений. Кроме того, предусмотрены сдерживающие штрафы за нарушения этого закона», — отметил в пресс-релизе В. Синкявичюс.

Министерство экономики предоставило правительству предложение, устанавливающие контроль за идентификацией и упаковкой, маркировкой, качеством, безопасностью, составом импортируемых удобрений.

Сейм прошлого созывал принял подобный закон, но потом он был отозван, поскольку не был согласован с Еврокомиссией, по этой причине мог не соответствовать требованиям свободной конкуренции ЕС и свободного передвижения товаров.

Концерн Agrokoncernas,принадлежащий лидеру правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» («аграриев»), депутату Рамунасау Карбаускису, является одним из крупнейших импортеров удобрений. У парламентской оппозиции есть подозрения в том, что они импортируются в обход антидемпинговых пошлин ЕС. Консерваторы предложили учредить в сейме спецкомиссию, которая бы выяснила «вопросы удобрений» но сейм не одобрил эту идею.

BNS