Правительство Литвы одобрило важное для восстановления ж/д участка в Реньге решение

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Правительство Литвы в среду одобрило предложение Министерства транспорта, чтобы участок железнодорожной (ж/д) ветки из Мажейкяй в латвийскую Реньге перестал считаться важным для национальной безопасности. Такое решение откроет путь для подписания договора литовской ж/д компанией Leituvos gelezinkeliai с победителем конкурса на восстановление ветки, избежав проверки государственной комиссии, проверяющей сделки стратегических компаний.

В среду правительство уточнило список важного для обеспечения национальной безопасности оборудования и имущества, оставив в нем лишь железнодорожные линии, находящиеся на границах с Россией и Белоруссией – таким образом, в нем не останется линий, находящихся на границе со странами Евросоюза – в данном случае с Латвией, кроме того, в список будут внесены магистральные железнодорожные линии, три топливные базы и Rail Baltica.

Ссылаясь на неофициальные данные источников, BNS ранее сообщало, что возглавляемая вице-канцлером правительства Альминасом Мачюлисом комиссия в вопросе подрядчика восстановления ветки в Реньге оказалась в тупике, поэтому будет предложено изменить список стратегических объектов, определив, что инфраструктура, находящаяся между странами ЕС, не будет объектом проверок комиссии.

Лучшее предложение — стоимостью примерно 10 млн евро — на объявленном в августе прошлого года конкурсе на реконструкцию участка ж/д путей представило контролируемой эстонской группой ж/д услуг Skinest Rail предприятие по прокладке и ремонту железных дорог Vitras-S.

Однако правительственная Комиссия по координированию защиты важных для обеспечения национальной безопасности объектов уже несколько месяцев медлит с принятием решения, утвердить ли Vitras-S победителем конкурса, поскольку даже не начала проверку этой сделки.

Неофициальные источники утверждали, что в прошлом году комиссия не позволила предприятию группы Skinest Rail — Skinest Baltija подписать договор с Литовскими железными дорогами, и после обжалования последней решения в суде теперь опасаются таких же последствий.

Кроме того, по данным источников, комиссия усомнилась в прозрачности подрядчика конкурса, а также в возможных связях его руководства и акционера с Россией.

Поскольку Lietuvos gelezinkeliai медлит с подписанием договора с Vitras-S, возникла угроза не восстановить ж/д ветку в Реньге в соответствии с обязательством, наложенным Еврокомиссией. За демонтаж ветки ЕК также наказала компанию в 2017 году штрафом в размере 28 млн евро.

Участок путей в Реньге был разобран в 2008 году, по нему в Латвию поставлялась продукция литовского нефтекомплекса Orlen Lietuva, находящегося сейчас в управлении польского концерна Orlen.

BNS

Автор фото: Jānis Vilniņš Ссылка