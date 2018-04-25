Правительство Литвы передаст Украине боеприпасов на 255 тыс. евро

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Литовское правительство 6 февраля приняло постановление, согласно которому безвозмездно передаст министерству Обороны Украины более миллиона патронов, предназначающихся для автоматов Калашникова советского производства.

Общая стоимость переданных боеприпасов составляет 255 тысяч евро. Боеприпасы предназначены для стрелкового оружия советского производства — автоматов, пулеметов, они больше не используются Вооруженными силами Литвы .

«Передача боеприпасов является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Украины Литвой в укреплении ее обороноспособности и обеспечении независимости, суверенитета и территориальной целостности ее государства», — сказал министр национальной обороны Раймондас Кароблис.

Ранее Литва уже передавала Украине боеприпасы, некоторые вооружения и их элементы.

Впервые такая помощь была направлена в Украину в 2014 году.

Кроме того, Литва вместе со своими союзниками помогает Украине реформировать и обучать ее вооруженные силы. В Литве раненые украинские солдаты проходят лечение и реабилитацию.

Оказывая военную поддержку Украине, Литва соблюдает все международные соглашения и конвенции, национальное законодательство. Боеприпасы, переданные Литвой, могут использоваться только Вооруженными силами Украины и подчиненными им учреждениями для обеспечения безопасности страны.

BNS