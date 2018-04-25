Правительство Литвы решило судиться во втором деле о тюрьме ЦРУ

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Литовское правительство в среду приняло решение судиться в деле Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, где рассматривается вторая жалоба по поводу незаконного содержания в заключении в секретной американской тюрьме в Литве.

Правительство представит ЕСПЧ позицию, что не признает, что допустила нарушение, и не согласно с жалобой гражданина Саудовской Аравии Мустафы аль Хавсави.

«У нас нет никаких более или менее ощутимых или обоснованных доказательств того, что упомянутый человек мог быть в Литве. Абсолютно ничего нет», — сказал журналистам премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

ЕСПЧ в конце января принял жалобу гражданина Саудовской Аравии М. аль Хавсави и указал правительству Литвы сформулировать свою позицию.

Кабмин рассматривал две альтернативы — добиваться мировой или не признавать нарушение и судиться.

«Мы не станем заключать соглашение мировой», — сказал премьер.

По его словам, на совещании кабмина была представлена информация о самом М. аль Хавсави.

«Есть прецеденты, где тоже было подтверждено, что эти претензии (М. аль Хавсави) к другим странам лишены оснований», — сказал С. Сквярнялис.

50-летний М. аль Хасави сейчас находится в заключении на базе в Гуантанамо. Он был задержан в 2003 году в Пакистане. США утверждают, что он может быть замешан в террористической атаке 11 сентября.

В жалобе в ЕСПЧ он утверждает, что его содержали в тайной тюрьме ЦРУ США в Литве в 2005–2006 годах.

Это уже второе подобное дело в страсбургском суде.

В мае прошлого года ЕСПЧ констатировал, что американцы в Литве тайно содержали в заключении другого саудовца Абу Зубейду.

За нарушения прав человека суд обязал Литву выплатить А. Зубейде 130 тыс. евро компенсации. Эти средства правительство отложило на депозитный счет.

В связи с этими подозрениями в Литве проводится расследование, подозрения пока никому не предъявлены.

Представители Литвы в страсбургском суде утверждали, что в помещениях в пригороде Вильнюса Антавиляй должен был действовать центр поддержки разведки, а вызывавший подозрения самолет доставлял в Литву не людей, а оборудование для связи.

BNS