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Правительство Литвы в понедельник намерено объявить экстремальную ситуацию

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 09 29, 17:00   |   Комментариев: 2

Из-за залитых ливнями фермерских полей правительство Литвы в понедельник намерено объявить экстремальную ситуацию во всей стране.

“В сельском хозяйстве сложилась однозначно нестандартная ситуация, которая требует быстрого принятия мер. Сейчас мы собираемся обнародовать решение о вызванной сильными ливнями экстремальной ситуации во всей Литве”, – сказал С. Сквярнялис для пресс-релиза.

Если Комиссия по экстремальным ситуациям объявить экстремальную ситуацию, то кабмин будет искать возможность поддержать земледельцев финансово, задействовав для этого государственный резерв.

На следующей неделе Литва намерена обратиться в Еврокомиссию (ЕК) по поводу возмещения убытков, понесенных фермерами. Президент Даля Грибаускайте в пятницу сказала в Таллине, что получила заверение председателя ЕК Жана-Клода Юнкера в том, что “какая-то помощь точно будет”.

По предварительным данным Минсельхоза, убытки из-за ливней могут составить около 40 млн. евро. На сегодняшний день экстремальная ситуация объявлена в 12 из 60 самоуправлений.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (2)
  1. (176.59.45.95) Соломон пишет:
    2017 09 30 at 10:45

    А я подумал, что уже началось. Скорее бы. Цветы приготовлены.

  2. (78.158.2.140) Дак пишет:
    2017 09 29 at 22:59

    А когда были эти ливни?






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