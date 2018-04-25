Правительство Литвы выделило на референдум о двойном гражданстве 230 тыс. евро

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Правительство Литвы в среду приняло решение выделить 230 тыс. евро на проведение кампании запланированного на май референдума о двойном гражданстве.

Жителям страны на референдуме будет предложено определиться, разрешить ли двойное гражданство гражданам из стран, которые соответствуют «критериям европейской и трансатлантической интеграции».

Сейм в октябре прошлого года постановил, что референдум будет проходить во время первого и второго тура президентских выборов, однако Конституционный суд (КС) сейчас рассматривает, не противоречит ли такой перерыв в проведении референдума Конституции.

КС разъяснил, что Конституция запрещает получение двойного гражданства гражданам Литвы, покинувшим страну после восстановления независимости.

BNS