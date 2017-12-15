Правительство Молдавии одобрило законопроект об изменении государственного языка на румынский

Правительство Молдавии одобрило законопроект об изменении государственного языка с молдавского на румынский. Авторами этой инициативы стали депутаты парламента, представляющие проевропейскую оппозицию и выступающие за вхождение страны в состав Румынии, сообщает Publika TV.

Как стало известно, согласно законопроекту, в 13-й статье Конституции Молдавии будет изменена фраза “молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики” на “румынский язык”. Журналисты отмечают, что никто из членов кабинета министров не высказался против этой инициативы.

При этом президент Молдавии Игорь Додон в жесткой форме раскритиковал решение правительства о смене государственного языка. “Смена наименования государственного языка на “румынский язык” представляет собой точку зрения правящей Демократической партии и ее союзников и не может быть навязана в качестве официальной идеологии государства в конституции”, – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, этим решением “правящий режим продолжает попирать Конституцию, как это было уже с открытием офиса НАТО и как это было во многих других случаях”. “Режим делает все возможное для раскола молдавского общества по фальшивым критериям”, отметил Додон, напомнив, что по результатам переписи населения большинство жителей страны считает, что говорят на молдавском языке.

“Чтобы защитить наш молдавский язык, историю, личность и традиции, люди будут готовы идти массово на улицы с президентом, которого они выбрали”, – резюмировал глава государства.

По закону парламент может внести изменения в Конституцию не ранее, чем через шесть месяцев после выдвижения инициативы. Для этого необходимы голоса 67 из 101 депутата. Если закон не будет принят в течение года после внесения законодательной инициативы, предложение будет считаться утратившим силу.

Вопрос о государственном языке в Молдавии остается открытым и весьма болезненным. Согласно Конституции страны, государственным языком является молдавский на основе латинской графики, однако в 2013 году Конституционный суд изменил название государственного языка на “румынский язык”. Суд сослался на Декларацию о независимости Молдавии, которая, являясь частью Конституции, называет язык румынским. Эту точку зрения поддерживают ученые-лингвисты.

NEWSru.com

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