Правительство начинает выплачивать компенсации фермерам, пострадавшим от засухи

Правительство начинает компенсировать ущерб фермерам, пострадавшим от засухи в прошлом году.

Потери планируется компенсировать поэтапно. На первом этапе Министерство сельского хозяйства выделит 8,5 млн. евро. Министерство финансов также обязано изучить возможности и представить предложения по поводу выделения дополнительных средств для следующего этапа. Ожидается, что выплаты второго этапа фермеры получат еще в этом году.

Способы распределения выплат согласованы с Сельскохозяйственной палатой и Советом по сельскому хозяйству. В настоящее время правила компенсации согласовываются с ответственными органами. Вполне вероятно, что фермеры смогут получить компенсация во второй половине лета.

l24.lt