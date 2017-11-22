Правительство не одобрило всеобщее декларирование имущества

Правительство не одобрило предложение членов Сейма ввести со следующего года всеобщее декларирование имущества населения. Кабинет министров подтвердил вывод, подготовленный Министерством финансов.

«Такая повинность не улучшила бы ни оценивание налогового риска, ни налогового контроля, потому что уже действует ряд мер, позволяющих из третьих стран получить информацию об имуществе жителей. С введением всеобщего декларирования имущества было бы установлено непропорциональное административное бремя жителям, были бы большие связанные с этим административные расходы», – на заседании правительства сказал министр финансов Вилюс Шапока.

По подсчетам Государственной налоговой инспекции, только расходы на администрирование такого декларирования составили бы около 912 тыс. евро в год.

По предложению премьера Саулюса Сквярнялиса, Министерству финансов в месячный срок указано оценить возможность введения повинности декларировать имущество всем служащим публичного сектора.

«Была бы возможность без введения всеобщего декларирования имущества ввести повинность декларирования имущества всем, кто работает в области публичных финансов, кто получает деньги из бюджета государства или самоуправлений?» – спросил на заседании премьер.

По мнению Шапоки, введение такой повинности возможно.

Правительство поддержало предложение членов парламентской Социал-демократической рабочей фракции Андрюса Палениса и Артураса Скарджюса, чтобы доходы и имущество декларировало больше лиц, а их декларации были бы публичными. По мнению этих членов Сейма, декларации должны предоставлять все без исключения руководители бюджетных учреждений, их заместители и члены их семей, заместители руководителей публичных учреждений государства или самоуправлений и члены их семей.

В конце сентября Сейм одобрил предложение этих парламентариев с 2018 года узаконить всеобщее декларирование имущества, если это предложение поддержит правительство. Окончательное голосование в Сейме предусмотрено после получения вывода правительства.

Сейчас в законе утвержден список лиц, которые должны декларировать имущество и доходы. Это касается не всех руководителей бюджетных учреждений, их заместителей и членов их семей.

Инф. «ЛК»

Метки: N47 (11867) 23 ноября, декларирование имущества