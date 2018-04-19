Правительство отчиталось. Что мы поняли?

Правительство отчиталось в Сейме за первый полный год своей работы. Отчет премьера мне очень не понравился. Если бы я не жила в Литве, то и впрямь поверила бы всему, что было сказано. Год был хорошим, движемся в правильном направлении, заложена основа будущих реформ, перемены проводились «систематически».

Самый большой экономический приоритет правительства – борьба с неравенством доходов и бедностью. Действительно – позаботиться о тех, кто получает минимальные доходы, – важная функция государства. Позаботиться, однако, можно двумя способами: предоставив таким лицам больше социальных выплат и других гарантий или предоставив таким лицам больше экономических возможностей. Рыбу или удочку, сказали бы одни. Лучше синица в руках, чем журавль в небе, отрезали бы другие. Стало быть, как посмотришь.

Правительство посмотрело твердо и выбрало первый путь – рыбу и синицу. В этой комбинации «р» и «с» все-таки наилучшее решение… детские деньги. Хотя еще есть семьи, которые их не получили, и хотя реализация создала архивы бумажных дел, это, пожалуй, единственное «системное» решение. Государственную поддержку на детей получают не только те, кто получает достаточно налогов и может применить к себе дополнительный размер не облагаемых налогами доходов. Сейчас поддержку получают все. Такая система может не нравиться, но она по крайней мере – система.

Другие «системные» изменения по уменьшению бедности совсем не пахнут или системой, или уменьшением бедности. Экономической хрестоматией станет минимальный взнос в «Содру», который был введен для лиц, не получающих минимальной зарплаты. Систематически этот минимальный взнос не действует, потому что в нем есть щели. Через одну щель выпадают молодые люди, через другую – пожилые, а через третью – имеющие два трудовых договора. Почему не выпадают другие, находящиеся в аналогичной ситуации, например, работники неправительственных организаций, мамы или работающие по патентам – неясно. Может, потому, что тогда был бы не содровский минимальный взнос, а содровское «решето».

Но поскольку в «Содре» есть минимальный взнос, а не «решето», то этот взнос не уменьшает бедности и социального отчуждения. Даже увеличивает. Работодатели взяли да и уволили работников. Не всех, получающих меньше минимальной зарплаты, но многих. Другие по-иному выкручивались из положения, залезая в те несколько щелей содровского минимального взноса. А, но в этом же виноваты работодатели.

Другой приоритет правительства – снижать цены на лекарства. Этого добивались все без исключения бывшие власти. Добилась только нынешняя и очень этому рада. Заслуженное «браво» за 5-процентный НДС на некомпенсируемые рецептные лекарства, которое дает предпосылки удешевить лекарства сразу на 16 процентов. С другой стороны, когда из списка компенсируемых лекарств вычеркнуты 200 лекарств, сниженный НДС только смягчает последствия роста цен. При снижении цен на лекарства уже возникла опасность, что слишком разогнались с ножницами. Давайте вспомним, что поставлена цель компенсировать только дженерики, т. е. самые дешевые лекарства. А тут уж может получиться, как с содровскими минимальными взносами. Хотели помочь, но навредили.

В отчете представлено так много работ, что всех и не охватишь. Кажется, все вокруг мешали «работать», мешали, но так и не помешали. А это все равно не очень хорошо. Потому что есть опасность, что бульдозер может набрать обороты.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист

Метки: N16 (1208) 19 апреля, Правительство, Рута Вайнене, отчет