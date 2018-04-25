Правительство Палестинской автономии подало в отставку

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Премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла передал председателю ПА Махуду Аббасу прошение об отставке. Как сообщает агентство Wafa, нынешнее правительство продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Хамдалла выразил надежду, что правительство будет сформировано в максимально короткие сроки. Он также призвал к преодолению раскола на палестинской улице, добавив, что для успешной работы кабинета потребуются доверие и поддержка всех граждан и всех палестинских фракций.

Политик отдельно остановился на разрушительной, по его словам, роли Израиля — как в секторе Газы, пережившем три войны, так и на Западном Берегу, и в «оккупированном» Иерусалиме. Он отметил, что, несмотря на сокращение иностранной помощи, руководству ПА удалось перераспределить ресурсы и предотвратить кризис.

Инициатором отставки стал Махмуд Аббас. Вместо «правительства технократов», возглавляемого Хамдаллой, будет назначено новое, в которое войдут представители поддерживающих «раиса» палестинских фракций.

Для консультаций по формированию нового правительства создана комиссия, в которые вошли высокопоставленные функционеры ФАТХа Хусейн аш-Шейх, Азам аль-Ахмад, Тауфик Тирауи, Раухи Фаттух и секретарь Революционного совета движения Маджид аль-Фатияни.

Представитель руководства группировки ХАМАС Сами Абу Зухри подверг решение резкой критике. «Правительство, не основанное на принципе национального единства, не может рассматриваться как легитимное», — сообщил он.

NEWSru.co.il