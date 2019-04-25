Правительство Португалии инвестирует 560 миллионов евро в ирригацию

🔊 Воспроизвести

Министр сельского хозяйства и продовольствия Португалии Луис Медейрос Виейра заявил, что правительство принимает меры по смягчению последствий засухи. Одной из таких мер является реализация Национальной ирригационной программы, которая предусматривает создание 100 000 гектаров орошаемых земель, на что потребуются государственные инвестиции в размере 560 миллионов евро к 2023 году.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом министр заявил в Браге на 52-й Международной ярмарке сельского хозяйства, животноводства и продовольствия (AGRO 2019).

Цель создания новых орошаемых земель состоит в том, чтобы направить инвестиции на формирование водных запасов, восполнить недостатки и внедрить системы, способствующие эффективному использованию этого ресурса.

Луис Медейрос Виейра признал, что засуха является тревожной ситуацией, но напомнил, что с изменением климата будут происходить все более экстремальные явления.