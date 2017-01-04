Правительство повысило пенсии

Правительство накануне Нового года утвердило повышение пенсий с января 2017 года в среднем на 20 евро. Государственная базовая пенсия социального страхования увеличивается от 112 евро до 120 евро, а страховые доходы от 445 евро до 476 евро.

Пенсия для человека, у которого есть необходимый стаж, увеличится примерно на 20 евро, но пенсия для каждого человека будет увеличиваться в индивидуальном порядке: это будет зависеть от стажа государственного социального страхования и страховых доходов, которые были до назначения пенсии.

Повышение пенсий затронет более 593 тыс. людей, получающих пенсию по старости, более 202 тыс. людей, утративших работоспособность или получающих пенсию по инвалидности, 7,4 тыс. людей, получающих предварительную пенсию.

С 2017 года базовая пенсия будет применяться исключительно к системе социального страхования — она будет достигать 110% от нынешнего размера и в будущем индексироваться по доходам и расходам бюджета «Содры».

Пособия будут выплачиваться из государственного бюджета и могут увеличиваться только с учетом возможностей государственного бюджета, размер пособий и базовый размер целевых компенсаций отделяется от базовой пенсии и равен нынешнему размеру (112 евро).

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис отмечает, что, хотя нынешнее повышение незначительное, но, если будет возможность, пенсии будут повышать постоянно.

Премьер Саулюс Сквярнялис некоторое время назад говорил, что если доходы государства будут расти, то можно будет увеличить пенсии еще на 23 евро и в 2018 году.

Союз крестьян и зеленых обещал повысить пенсии к июлю 2017 года в среднем на 40 евро, такая возможность предусмотрена и в программе правительства, однако в бюджете 2017 года об этом не говорится.

Министр финансов Вилюс Шапока сказал BNS, что на выполнение этого обещания понадобится 120 млн евро.

Последний раз пенсии в среднем были повышены на 8 евро с января 2016 года, на что понадобилось дополнительно около 74 млн евро.

Лешек ДЛУГИ

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