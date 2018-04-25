Правительство предлагает плунгесцам не ехать на фестиваль в России, мэр разочарован

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Министерства иностранных дел и образования Литвы предлагают муниципалитету Плунге отказаться от планов отправки молодых людей на фестиваль искусств «Новый мир» в России в сентябре. Мэр говорит, что тем самым ограничивается свобода воли и самовыражения молодых людей.

МИД утверждает, что ещё в прошлом году рекомендовал муниципалитету приостановить сотрудничество с Красногорским муниципалитетом России, где для литовских школьников была организована «незапланированная встреча с членами мотоклуба «Ночные волки», которые открыто поддерживают агрессивную политику Кремля».

«Поэтому трудно понять, почему после прошлогоднего инцидента и последовавших затем официальных рекомендаций руководители и администрация Плунгеского района снова повторяют те же ошибки», — подчёркивает Мининдел.

Министерство образования и науки (МОН) также сообщило, что уже обратилось в муниципалитет Плунгеского района с просьбой прояснить ситуацию.

«Дети не могут быть связаны с спорными организациями, более того, участвовать в их мероприятиях или становиться инструментом пропаганды других стран», — утверждает МОН.

Мэр Плунге, представитель Движения либералов Аудрюс Клишонис говорит, что жители Плунге в организуемых их партнёрами — самоуправлением Красногорского района — фестивалях участвуют уже не менее шести лет, и туда едут не школьники, а танцующие и музицирующие молодые люди в возрасте до 30 лет.

По его словам, кроме плунгесцев, на фестиваль регулярно приезжают латыши, болгары, белорусы и немцы.

«Мы очень радуемся, что наши баскетболисты отправляются в Москву и там выигрывают у ЦСКА, как как это сделал «Жальгирис». А когда едут плунгесцы, и привозят, в частности, уже четвёртый год подряд, главный приз этого международного конкурса, мы говорим, что это что-то нехорошее. Это, возможно, моменты дешёвого политиканства или двуличности», — сказал BNS мэр района.

„Jei mes dabar tiems žmonėms, kurie yra jauni, protingi, pilietiški ir patriotiški žmonės, draudžiame atstovauti mūsų valstybei su savo simbolika, atributika, trispalve, su savo kalba, ar mes negrįžtame į tą buvusią Sovietų Sąjungą?, – svarstė jis.

«Если мы сейчас этим молодым, умным, граждански и патриотически настроенным людям запрещаем представлять наше государство с его символикой, атрибутикой, триколором и со своим собственным языком, то не является ли это возвратом в бывший Советский Союз?», — вопрошает он.

BNS