Правительство представит Сейму законопроект по статусу э.резидента для иностранцев

🔊 Воспроизвести

Во вторник правительство решило представить в Сейм законопроект, который позволит иностранцам получать статус э.резидента.

Этот статус позволит им пользоваться электронным способом административными, общественными и коммерческими услугами, такими как создание компаний, открытие банковских счетов или декларирование налогов.

По конкретному спектру услуг э.резидентам правительство обещает принять решение позже.

Зарегистрировавшее проект Министерство внутренних дел заявляет, что такое новшество необходимо по мере роста мобильности людей и быстрого развития электронных услуг.

Министерство говорит, чтобы э.статус резидента предоставлялся просто и быстро без чрезмерного административного бремени, но обещает принять дополнительные меры для предотвращения злоупотребления этим статусом в результате отмывания денег или финансирования терроризма.

Предполагается, что возможность получения статуса э.резидента появится с 2021 года.

Данное нововведение внедряется по примеру Эстонии.

BNS