Правительство представляет сейму Литвы проекты на случай жесткого Brexit

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В среду правительство решило выдвинуть на рассмотрение парламента поправки, связанные с подготовкой Литвы к возможному жесткому сценарию выхода Великобритании из Европейского Союза (ЕС).

Проекты затрагивают сферы просвещения, социальной защиты, здравоохранения, налогообложения и прочие области.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что Литва должна быть готова к различным сценариям.

«Предлагаемые правительством законодательные меры призваны не только смягчить возможные негативные последствия выхода Соединенного Королевства, но и обеспечить права граждан обеих стран, не нарушать ожидания хозяйственных субъектов. Нет никаких сомнений в том, что в будущем сотрудничество Литвы и Соединенного Королевства будет успешно продолжаться», – отмечает С. Сквярнялис в пресс-релизе правительства.

Выдвигаемые правовые акты, предусматривают для британцев исключительные основания для проживания в Литве. Цель этих поправок — создать для британских граждан более благоприятные миграционные условия, чем гражданам других третьих стран.

В правительственном пакете – предложения расширить и круг дипломатов, которые могут осуществлять консульские миссии. По информации министерства иностранных дел, увеличилось число обращений граждан в посольство Литвы в Лондоне, и диппредставительство не успевает вовремя менять и выдавать документы. Эти поправки будут вынесены, невзирая на то, удастся ли британцам перенести срок выхода из ЕС.

«Мы уже подготовили эти миссии, люди ждут по несколько месяцев, пока их обслужат», – заявил в среду глава МИД Линас Линкявичюс.

BNS