Правительство продолжит подготовку к Brexit без договора

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Литовское правительство продолжит подготовку к сценарию жесткого выхода Великобритании из Евросоюза, уделяя особое внимание правам литовцев, проживающих в Соединенном Королевстве, сообщил премьер Саулюс Сквярнялис.

Об этом он заявил после того, как британские парламентарии отклонили договор о «разводе» Соединенного Королевства и ЕС. Напомним, во вторник британский парламент 432 голосами против 202 отклонил план премьера Терезы Мей о слаженном выходе из ЕС.

«Сценарий Brexit без соглашения создал бы много неудобств для всех сторон, но очевидно, что мы обязаны продолжать подготовку к этому. Это мы и делаем», – заявил в среду премьер.

По словам С. Сквярнялиса, «остается очень много вопросов по реализации этого сценария, но правительство вместе с партнерами предпримет все необходимые подготовительные действия, чтобы защитить интересы наших граждан, проживающих в Соединенном Королевстве».

Решение британского парламента С. Сквярнялис назвал «разочаровывающим сигналом для всей рациональной Европы».

«Остается сожалеть, что Соединенное Королевство не способно прийти к общему видению реализации решений референдума», – добавил глава литовского правительства.При этом премьер отметил, что эта ситуация в итоге может лишь укрепить ЕС.

«Это не политическая катастрофа. Верю, что даже после этой турбулентности ЕС выйдет лишь окрепшим», — сказал он. Комментарий премьера передал BNS его представитель по связям с общественностью Томас Бяржинскас.

Литовские промышленники в связи с Brexit ждут подготовки и быстрой реакции

На фоне растущих опасений в связи с хаотическим выходом Великобритании из Евросоюза (ЕС) литовские промышленники призывают правительство, чтобы все необходимые решения были приняты своевременно, а бизнесу была предоставлена максимальная необходимая информация, пишет деловая газета Verslo zinios.

По словам главы Литовской конфедерации промышленников Робертаса Даргиса, главное беспокойство сейчас — неопределенность, которая не позволяет спокойно планировать будущее.

«Некоторые решения придется принимать в одностороннем порядке, быстро и поспешно, поэтому мы надеемся, что наши ведомства проявят в этом зрелость и понимание, чтобы свести к минимуму убытки», — говорит Р. Даргис.

Аналитики организации Versli Lietuva («Деловая Литва») подсчитали, что после Brexit без соглашения, когда между Великобританией и ЕС вступят в силу установленные Всемирной торговой организацией таможенные пошлины и нетарифные меры, в среднем товары литовского происхождения подорожают в Великобритании на 10%.

Сейчас предусмотрено, что Великобритания должна выйти из ЕС в конце марта.

BNS