Правительство утвердило Национальную стратегию кибербезопасности Литвы

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Правительство в понедельник утвердило Национальную стратегию кибербезопасности Литвы.

Эта стратегия была подготовлена ​​Министерством обороны после того как Сейм в июне одобрения новой редакции Закона о кибербезопасности.

«Нынешняя стратегия, т.е. Программа развития безопасности электронной информации на 2011-2019 годы должна быть изменена, она больше не отвечает вызовам сегодняшних реалий и кибернетической безопасности в Литве и мире», — сказал министр обороны Раймундас Кароблис на заседании правительства.

В стратегии утверждается, что в последние годы в Литве увеличилось число кибератак против общественного и энергетического секторов, аэропортов, средств массовой информации и на инфраструктуры важных для национальной безопасности объектов.

В документе выделены пять целей — усиление киберустойчивости и оборонного потенциала, более эффективная борьба с киберпреступностью, развитие культуры кибернетической безопасности и инноваций, развитие более тесного сотрудничества между частным и государственным секторами и укрепление международного сотрудничества.

Принятый в конце весенней сессии Сейма Закон о кибербезопасности подробно описывает полномочия различных учреждений в области кибербезопасности. Его положения согласованы с недавно принятой директивой Европейского союза.

Службы литовской разведки утверждают, что больше всего враждебных действий в киберпространстве связаны с Россией.

BNS