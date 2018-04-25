Правительство увеличивает период интеграции для привезенных из Украины литовцев

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Правительство Литвы в среду приняло решение увеличить до пяти лет период интеграции для привозимых из Восточной Украины и Крыма уязвимых литовцев и членов их семей.

Такое решение принято в связи с ситуацией, при которой по истечении действующего сейчас трехлетнего периода человек на два года лишается права на социальную защиту, потому что она, в соответствии с другими правовыми актами, предоставляется только после получения долгосрочного вида на жительство в Евросоюзе (ЕС).

Чтобы получить такой вид на жительство в Литве, здесь нужно прожить пять лет.

Признанные уязвимыми литовцы, которые приехали в страну, получают обязательное страхование здоровья, им полагаются денежные выплаты и пособия.

За период с 2015 года из кризисных регионов Украины в Литву перебралось 157 человек, двое из них признаны уязвимыми в силу пенсионного возраста.

Увеличение периода их интеграции обойдется государству дополнительно в 6 тыс. евро.

BNS