Правительство Великобритании отказалось рассматривать петицию о Brexit

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Правительство Великобритании отказалось рассматривать петицию, авторы и подписанты которой призывали отказаться от выхода из ЕС, несмотря на то, что документ подписали 5,814 миллионов британцев. Об этом в среду, 27 марта, сообщает The Guardian.

«Правительство не отменит действие статьи 50. Мы будем уважать результаты референдума 2016 года и будем работать с парламентом, чтобы заключить сделку, которая обеспечит нам выход из Европейского союза», — цитирует издание ответ правительства на петицию.

В британском правительстве добавили, что уважают волю миллионов граждан, подписавших петицию, но это не позволяет отказаться от результатов референдума, в котором приняли участие три четверти всех избирателей королевства.

1 апреля должно состояться обсуждение этой петиции. Согласно законодательству, министр британского правительства обязан ответить на него,однако голосование по требованиям петиции проводить не будут.

Выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года по результатам референдума 2016 года. За выход из ЕС проголосовали 51,89% британцев.

korrespondent.net