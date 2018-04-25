Правление сейма не разрешило депутатам выступать на форуме в Крынице

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Правление литовского парламента запретило депутатам-консерваторам Расе Юкнявичене и Аудронюсу Ажубалису выступать на экономическом форуме в польской Крынице — было решено, что там сейм будет представлять консерватор Андрюс Кубилюс и представитель «аграриев» Виргилиюс Подярис.

«Правление решило, что двоих человек хватит из соображений рациональности, экономии и в смысле представительства», — сказала BNS первый вице-председатель сейма Рима Башкене.

По ее словам, А. Кубилюс опытный политик, поэтому сможет должным образом представить Литву и ее позицию.

На своей страничке в сети Facebook Р. Юкнявичене сообщила, что ее пригласили на форум выступить с сообщением по вопросам безопасности.

«Это один из важнейших форумов по безопасности в нашем регионе. Моя тема также важна – „Кибернетическая война и геополитика – новый фронт Холодной войны». Однако правление сейма под руководством «аграриев» меня не пустило. Возможно, если бы я летела куда-нибудь в Австралию, было бы иначе», — иронизировала политик.

Недавно в обществе вызвало большой резонанс решение командировать старосту фракции Избирательной акции поляков Литвы- Союза христианских семей Риту Тамашунене в Австралию и Океанию, где она принимает участие в религиозной конференции и встречах с литовцами Австралии в Мельбурне.

В этом году на форму в Крыницу планирует ехать и премьер Саулюс Сквярнялис.

BNS