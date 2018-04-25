Право голоса

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Голосовать на выборах в органы местного самоуправления могут:

граждане Литовской Республики;

граждане другого государства – члена Европейского Союза, которые имеют право проживать на территории Литовской Республики;

другие лица, имеющие право постоянно проживать на территории Литовской Республики, и имеющие документ, подтверждающий это право;

лица в возрасте 18 лет и старше в день выборов;

постоянные жители самоуправлений.

Постоянными жителями самоуправления считаются лица, которые декларировали своё место жительства на территории этого самоуправления не менее чем за 90 дней до дня выборов (до 3 декабря 2018 года).

Если избиратель декларировал своё место жительства на территории другого самоуправления менее чем за 90 дней до дня выборов ( 4 декабря 2018 года и позже), он не может голосовать в новом самоуправлении и будет иметь право голосовать только в предыдущем самоуправлении, где декларировал своё место жительства ранее – не менее чем за 90 дней до дня выборов (до 3 декабря 2018 года).

В выборах не принимают участие лица, которые были признаны судом не дееспособным и у которых решением суда ограничено право голосовать.

Информация Центральной избирательной комиссии