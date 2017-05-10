Право на двойное гражданство

Проживающие за границей литовцы поддерживают стремление политиков предоставить право на двойное гражданство лицам, получившим гражданство страны ЕС или НАТО.

Согласно статистике, ежегодно около 800 человек отказываются от гражданства Литвы, чтобы получить гражданство другой страны. Конституция Литвы разрешает двойное гражданство только в исключительных случаях. Конституционный суд постановил, что двойное гражданство должно быть исключением, а не распространенным явлением, а изменить Конституцию можно только путем референдума.

Сейм хочет пополнить ряды лиц с двойным гражданством, приняв соответствующий закон. Предлагается предоставить право на двойное гражданство тем, кто приобрел гражданство другой страны ЕС или НАТО.

Президент уже призвала Сейм перед принятием закона выяснить этот вопрос в Конституционном суде.

Всемирная организация литовцев поддерживает стремление политиков решить вопрос двойного гражданства путем принятия закона, а не проведения референдума, так как референдум может провалиться.

По словам главы Всемирной организации литовцев Дали Хенке, есть правовые способы решения вопроса – по ее словам, можно не менять Конституцию, а расширить рамки Закона о двойном гражданстве.

Вопрос двойного гражданства особенно актуален литовцам, проживающим в Великобритании, которая решила выйти из ЕС. По официальным данным, в Великобритании проживает около 170 тыс. литовцев. Проведенный в марте опрос показал, что четверть британских литовцев, стремясь сохранить свои права на пребывание в стране, отказались бы от гражданства Литвы в пользу гражданства Великобритании.

Инф. “ЛК”

Метки: N19 (1159) 11 мая, двойное гражданство