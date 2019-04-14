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В странах ЕС при рождении ребенка каждый из родителей получит право на два месяца оплачиваемого отпуска. Для ухода за больным членом семьи можно будет получить пять дней дополнительного отпуска в год, сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Европарламент обязал работодателей в ЕС гарантировать своим сотрудникам право на отпуск для воспитания ребенка или ухода за больным членом семьи. Соответствующий закон был принят в Брюсселе 4 апреля. Его цель — улучшить возможности родителей для совмещения семейной и трудовой жизни, повысить шансы женщин на рынке труда, а также укрепить роль отцов в воспитании детей, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европарламента.

В перспективе все работодатели на территории ЕС будут обязаны предоставить сотрудникам, недавно ставшим отцами, минимум 10 дней оплачиваемого отпуска для ухода за новорожденными. Кроме того, в перспективе отцы и матери получат право на минимум два месяца оплачиваемого отпуска для воспитания детей, который, однако, они не смогут «передавать» друг другу. Теперь государствам-членам ЕС предстоит согласовать «приемлемую оплату» для сотрудников, решивших воспользоваться правом на отпуск, на его период.

Кроме того, сотрудники, которые ухаживают за проживающими с ними в одном доме лицами, имеющими серьезные проблемы со здоровьем или страдающими от возрастных заболеваний, получат право на дополнительный отпуск продолжительностью 5 дней в год. У стран-членов ЕС есть три года, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с новыми решениями Европарламента. Так, в Германии уже сегодня работающие родители имеют право на отпуск по уходу за ребенком продолжительностью до 36 месяцев.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ