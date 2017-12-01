Правоохрана расширила обвинения Либеральному движению в деле о коррупции

В рамках проведения досудебного расследования политической коррупции концерна MG Baltic и нескольких политических партий, правоохранительный органы расширили подозрения Либеральному движению (ЛД).

Ранее подозрения были связаны с возможным взяточничеством бывших членов ЛД Элигиюса Масюлиса и Шарунаса Густайниса, и торговлей влиянием в пользу партии, однако на минувшей неделе прокуроры констатировали, что либералы могли получить выгоду и от злоупотреблений Гинтараса Стяпонавичюса, приостановившего членство в партии.

“Сегодня исполняется неделя с момента составления прокурором извещения о дополнительных подозрениях, а наш адвокат их забрал вчера”, – сообщил BNS в четверг временные лидер либералов Эугениюс Гянтвилас.

Адвокат партии Раймундас Юрка сообщил BNS, что сейчас ЛД подозревается во взяточничестве, торговле влиянием и злоупотреблении.

BNS

Метки: MG Baltic, Литва