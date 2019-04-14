Правовое регулирование денег

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Отмывание денег — это перевод в правомерный статус имущества или денег, полученных преступным путем. Иными словами, перевод черной наличности и электронной валюты из теневой зоны в легальную, чтобы получить возможность пользоваться средствами в открытую и публично. Самая популярная причина отмывания денег — это сохранение их в безопасности. Если все средства — в банке, то украсть их сложнее, чем если они будут лежать стопкой в укромном месте.

Глава правления Банка Литвы Витас Василяускас говорит, что сейчас есть все правовые инструменты для предотвращения отмывания денег в банках, а больше всего брешей имеет место при обмене различными государствами информацией о подозрительных операциях, сообщает BNS.

«В смысле правового регулирования на самом деле все инструменты имеются. Где нам нужно совершенствоваться, так это в контексте обмена информацией, но я здесь говорю уже о межгосударственной информации», — сказал журналистам В. Василяускас после заседания парламентского Комитета по бюджету и финансам, на котором обсуждались случаи отмывания денег в банках и укрепление превентивных мер.

«Если говорить о банковских системах, то их уровень достаточен, а что касается случаев отмывания денег — мы говорим о довольно старых», — добавил он.

По словам В. Василяускаса, связанные с контролем отмывания денег законы за последние шесть лет сильно изменились и ужесточились, а новая европейская Директива об отмывании денег будет перенесена в правовое поле Литвы в 2020 году.

Последний скандал с отмыванием денег начался в связи с эстонским подразделением Danske Bank, через которое, согласно некоторым данным, за несколько лет было переведено около 200 млрд евро. В феврале подозрения в причастности к отмыванию денег возникли также в отношении шведского банка Swedbank и финского банка Nordea, а Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP совместно с партнерами из 18-и стран, включая литовский портал 15min.lt., написал о схеме отмывания денег, в центре которой находился уже обанкротившийся литовский Ūkio bankas.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ