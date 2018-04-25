Правозащитники в ООН назвали Россию угрозой для свободы интернета

Сотрудники британской правозащитной организации Article19 заявили на сессии Совета по правам человека ООН о том, что политика РФ угрожает «мировой паутине» и пользователям интернета, пишет «Коммерсант».

Российские власти систематически ограничивают свободное распространение информации в Сети и пытаются контролировать интернет-пользователей. Блокировка соцсети Telegram стала наиболее ярким проявлением такой позиции, утверждают авторы правозащитного доклада, заслушанного в среду в Женеве на сессии Совета по правам человека.

Article19, основанная в 1987 году в Великобритании, взяла название от статьи 19 Всеобщей декларации прав человека (право на свободу мнений). Эта организация выявляет угрозы для свободы слова по всему миру, говорится на сайте Article19.

«Россия создает механизм, который, будучи в полной мере реализованным, не только чрезвычайно ограничит свободное распространение информации в интернете, но потенциально предоставит российским властям доступ к данным личных коммуникаций любого человека в любой точке мира», — говорится в заявлении правозащитников. Они считают, что наступление на свободу интернета в России началось с 2012 года: с этого времени Россия ведет черный список веб-сайтов, «постепенно расширяя перечень оснований для блокировки веб-сайтов, в том числе без решения суда».

Так, были заблокированы ряд интернет-СМИ и соцсеть LinkedIn. Пользователи подвергаются преследованию за выражение мнения в интернете, а в ряде случаев — за лайки и репосты контента в соцсетях.

В 2016 году был принят так называемый закон Яровой, обязывающий всех операторов связи и интернет-провайдеров хранить данные о коммуникациях пользователей и передавать ключи шифрования по запросу спецслужб. Именно из-за несоблюдения «закона Яровой» этой весной в России по решению суда был заблокирован Telegram.

В июле 2018 года в силу вступят статьи «закона Яровой», требующие, чтобы провайдеры и сотовые операторы хранили все голосовые и текстовые сообщения в течение полугода и предоставляли доступ к ним спецслужбам. В связи с этим эксперты заговорили о крахе отрасли.

В заявлении Article19 говорится, что российский механизм по ограничению интернета дополнят еще два законопроекта, принятые Госдумой в первом чтении. Один из них предусматривает уголовное наказание за действие и бездействие, которые могли бы привести или привели к введению международных санкций против России (проект вводит новую статью Уголовного кодекса РФ 284.2). Второй законопроект содержит требование удалять недостоверную информацию из «публичных сетей». Причем в Госдуме также предложили сажать на два года за злостный отказ от опровержения порочащей информации.

Власти обяжут администраторов сетей идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона. «В случае исполнения этих положений будет невозможно разделить коммуникации пользователей, живущих в России и за ее пределами, что означает потенциальную угрозу для нас всех», — подчеркнула руководитель программ по Европе и Центральной Азии Article19 Кэти Моррис. Она считает тревожным такое вторжение в частную жизнь и свободу выражения.

«Мы призываем ООН внимательно изучить и публично оспорить действия России, чтобы защитить фундаментальные права на свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни как онлайн, так и офлайн, как это предусмотрено международными соглашениями, участницей которых является Россия», — пояснила Моррис.

Под заявлением правозащитников поставили подписи 52 международных и российских организации, в том числе Международная федерация за права человека (FIHR), неправительственная организация Human Rights Watch и крупнейшее в Европе объединение сотрудников СМИ «Европейская федерация журналистов».

Российские власти не раз поясняли, что право на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки может быть ограничено в интересах общественной безопасности и ради предупреждения и расследования преступлений, в первую очередь терактов. «Но задача национальных властей заключается в том, чтобы соблюсти баланс между этими двумя правомерными целями», — сказал Дамир Гайнутдинов, юрист международной правозащитной группы «Агора», представлявшей Telegram в судах против ФСБ России. «Агора» также подписала заявление, подготовленное Article19.

В мае Article19 также критиковала российские власти за блокировку Telegram. Исполнительный директор организации Томас Хьюз заявил, что защита интернет-свобод требует решительной реакции со стороны всех заинтересованных организаций и компаний. «Мы все должны быть обеспокоены, это не только российская проблема. Такие действия влияют на обмен информацией между нами и на слежку, которой мы подвергаемся в интернете, в особенности с учетом того, что Россия пытается принудить интернет-компании выполнять распоряжения, нарушающие права их пользователей, в том числе право на безопасное и конфиденциальное общение», — сказал Хьюз.

NEWSru.com