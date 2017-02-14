Правящие в Литве предлагают отдавать детей в школу с шести лет

Председатель Комитета сейма Литвы по образованию и науке – академик Эугениюс Йовайша предлагает отдавать детей в школу с шести лет, чтобы они не засиживались на школьной скамье до 19–20 лет.

“Нам нужно вообще омолодить Литву. Омолодить в том смысле, что пока наша молодежь заканчивает школу в 19-20 лет, а это уже большой возраст в наше время. Мы задерживаем молодежь в школе. Поэтому мы бы хотели, чтобы обязательное дошкольное образование начиналось с пяти лет, а обязательное начальное – с шести лет”, – сказал Э. Йовайга на пресс-конференции в сейме во вторник.

“Пришло время начать дискуссии об обнародования этого проекта общественности”, – сказал глава комитета, представляя проекты, подготовленные к весенней сессии.

По словам Э. Йовайши, во время весенней сессии парламенту сначала будут представлены наброски плана изменения общего образования. Политик говорит, что это “будет целый комплекс, как мы (Литовский союз крестьян и зеленых) понимаем общее образование по-новому”.

По словам главы парламентского комитета, предложение отдавать детей в школу на год раньше могло бы вступить в силу не ранее 2018 года. Сейчас дети идут в школу с 7 лет.

Парламентарий предположил, что некоторые родители могут быть недовольны тем, что детей придется отдавать в школу раньше, и отметил, что насилия не будет – те, кто категорически не согласен, смогут отдавать детей в школу позже, так, как сейчас.

BNS

Метки: Литва, школа, Эугениюс Йовайша