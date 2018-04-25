Правые расцветают в мае

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Социологи предрекают бурный рост правых настроений в Европе: после предстоящих в мае выборов доля популистов в Европейском парламенте может удвоиться.

Голоса евроскептиков и еврокритиков в Европейском парламенте после выборов, назначенных на конец мая, зазвучат значительно громче: правые партии выйдут моральными победителями голосования – с точки зрения социологов, правые популисты значительно упрочат свои позиции в европейском законодательном органе. Таблоид Bild am Sonntag заказал институту исследований общественного мнения Emnid опрос среди потенциальных майских избирателей. Исследование проводилось не только в Германии – кроме нашей страны на вопросы социологов отвечали граждане Австрии, Франции, Италии, Испании и Польши. Полученные Emnid данные отдают главной правопопулистской силе ФРГ «Альтернативе для Германии» 5 процентов голосов.

В трёх из шести стран, где проходил опрос, правопопулистские партии вообще получили наибольшую поддержку респондентов. За французское «Национальное объединение» (это переименованный в прошлом году «Национальный фронт» Марин Ле Пен, Marine Le Pen) на выборах в Европарламент готовы проголосовать 23 процента французов, за итальянскую «Лигу» (вторая по числу депутатов сила в итальянском парламенте, формирующая вместе с левыми популистами из «Движения 5 звёзд» правительство беспартийного премьера Джузеппе Конти, Giuseppe Conte) – 33,4 процента итальянцев, наконец, 42 процента поляков отдадут голоса правящей партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского (Jarosław Kaczyński).

Представители всех этих партий, кроме «Закона и справедливости», входят в состав «Европы наций и свобод» (ЕНС) – депутатской группы в Европарламенте, объединяющей представителей многих правопопулистских партий. Анализ данных из шести государств показал, что ЕНС может рассчитывать на 67 депутатских кресел в законодательном органе, что сделает её четвёртой силой в насчитывающем сегодня 751 кресло собрании.

«Европа наций и свобод» сегодня имеет 37 мандатов в парламенте Евросоюза и, по всей видимости, почти удвоит их число. Похожие шансы социологи видят у другого консервативного объединения – Альянса либералов и демократов за Европу, который имеет 68 мест в Европарламенте, а может получить свыше ста. «Европа за свободу и прямую демократию» (EFDD), к которой принадлежит, в частности, один из двух председателей «Альтернативы для Германии» и её основной кандидат на предстоящих выборах Йорг Мойтен (Jörg Meuthen), незначительно увеличит представительство в Европарламенте с 41 до 42 депутатских мандатов.

При этом немецких правых – в первую очередь «Альтернативу для Германии» – ожидает серьёзный успех уже в самой Германии. В 2017 году АдГ удалось стать самой мощной оппозиционной фракцией в немецком парламенте – через полтора года на очереди европейский. Предположительно, представители политической силы, которую до правопопулистской часто называли партией евроскептиков, наберут на майских выборах 7,5 процента голосов – это подсчёт института исследований общественного мнения Insa, проведённый по заказу еженедельника Focus параллельно с опросом Emnid. На европейском уровне данные Insa означают, что АдГ в составе «Европы за свободу и прямую демократию» достанутся уже 12 депутатских мандатов вместо текущего одного.

Прирост правопопулистских и крайне консервативных сил ожидается за счёт потери популярности традиционных европейских консерваторов, из года в год заметной по всему континенту. Так, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), объединяющая христианско-демократические движения – к ЕНП принадлежат немецкие депутаты от ХДС и ХСС – может недополучить 43 места в европейском законодательном органе, а сейчас их у Европейской народной партии 217, и это крупнейшая фракция Европарламента. Прогрессивный альянс социалистов и демократов (вотчина немецкой СДПГ) получит 141 кресло (на 46 меньше, чем сейчас). «Европейские консерваторы и реформисты» (АЕКР, к которым принадлежит польская партия «Закон и справедливость», о которой говорилось выше) и «Европейские объединённые левые» – по 51 мандату (минус 24 и одно место соответственно). Согласно опросу Emnid, недосчитается голосов фракция европейских «Зелёных», которая получит 44 мандата –Â на 8 меньше. При этом по итогам выборов в Германии местные «Зелёные» получат больше голосов, чем социал-демократы, и станут второй по численности немецких депутатов фракцией Европарламента вслед за консерваторами из Европейской народной партии.

Выборы в Европейский парламент состоятся с 23 по 26 мая, в Германии они пройдут в воскресенье, 26 мая. Наряду с крупнейшими политическими силами страны в них смогут участвовать малые партии: принятый на земельных и федеральных выборах порог процента набранных голосов на евровыборах отсутствует, что позволит претендовать на кресла в Европарламенте политическим деятелям, не имеющим полномочий ни в земельных парламентах ни одной из 16 федеральных земель ФРГ, ни, тем более, в Бундестаге. Жители Германии относятся к предстоящему голосованию со всей серьёзностью: по данным «Евробарометра» – детального многогранного опроса, который регулярно проводит среди своих граждан Евросоюз, – важным считают свой голос на выборах в Европейский парламент 70 процентов избирателей Федеративной Республики. Три года назад возможность принять участие в таком голосовании представлялась важной только 47 процентам немцев.

rg-rb.de