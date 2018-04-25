Праздник Масленицы — на горе Таурас

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5 марта на горе Таурас пройдет праздник Масленицы. Проводы зимы – это не только вкусные кушанья, но и отличное веселье. Масленица во все времена была прекрасной возможностью и весело провести время, и остро пошутить, и с юмором обсудить повседневные актуальные проблемы. Праздник Масленицы в этом году будет остроумным и отражающим актуалии жизни страны в 2019 году. Горожане смогут посмотреть шуточную инсценированную избирательную кампанию, познакомиться с кандидатами в президенты. Неотъемлемый атрибут праздничных гуляний — символ зимы, чучело Морэ.

Начало праздника — 5 марта в 18 часов на горе Таурас.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt