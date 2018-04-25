Праздник православного Рождества. Встретимся у елки!

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В понедельник, 7 января, вильнюсская русская община и последователи православных традиций соберутся на Кафедральной площади Вильнюса на празднование Рождества Христова. Этот светлый праздник всегда радует его участников – горожан и гостей нашего города.

Традиционно он начнется в 16 часов с приветственного слова представителя Виленско-Литовской Епархии, а продолжится театрализованным представлением и хороводами у рождественской елки. Маленьких участников праздника ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Православные Вильнюса (ортодоксы) вторая по численности религиозная община республики. Она составляет в Литве 4,8 процентов, в Вильнюсе – 8 процентов от общего числа верующих. Церковь Святого Духа – главный храм православного Свято-Духова монастыря в Вильнюсе.

Продолжим унаследованную уникальную историческую традицию многонациональной и многоконфессиональной литовской столицы!

Партнер праздника – Вильнюсское городское самоуправление

Спонсор – Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики

Организаторы – Вильнюсские русские общественные организации