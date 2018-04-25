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Праздник Рождества 2019: традиции, обычаи и приметы

Фото из открытых источников

Светлый праздник Рождества Христова в православной церкви отмечают 7 января. Традиционно ему предшествует Рождественский сочельник, который отмечают 6 января — в канун самого праздника.

Рождеству предшествует длительный рождественский пост, который начинается 27 ноября. Последний день поста — это Рождественский сочельник, когда семьям принято готовить 12 блюд.

Стол на Святой вечер должен включать дюжину блюд, приготовленных без молока, масла, яиц и сметаны. Все они должны быть постными.

Главным блюдом Святого вечера является рождественская кутья, которую также принято приносить своим крестным родителям. А они, в свою очередь, в ответ дарят гостям угощения и подарки.

Также желательно, чтоб в Рождественский сочельник за столом собралась вся семья. А садиться можно только с появлением на небе первой звезды.

Другие традиции Святого вечера:

  • Принято в этот вечер поминать всю усопшую родню
  • Ужин начинается с того, что в дом вносят сноп пшеницы или ржи, который также называют дидухом или дедом. Он олицетворяет семейное благополучие.
  • Перед началом ужина желательно прочесть молитву Отче наш.
  • Нежелательно разговаривать громко за столом, а незамужним и неженатым девушкам — садиться на его углу, иначе можно остаться без пары.
  • Все 12 блюд есть не обязательно, но желательно хоть немного попробовать. А наедаться сильно нельзя — это предвещает нехватку еды на будущий год.
  • Традиционно в канун Рождества принято колядовать.

Традиции и обычаи самого Рождества:

  • С утра принято ходить по домам и петь их жителям колядки. Можно при этом наряжаться в разные костюмы.
  • Также считается, что нужно пустить Рождество в дом, распахнув окна и двери.
  • На праздник не нужно поститься и можно есть все то, что было запрещено до этого.
  • На Рождество вся семья вновь собирается за ужином — на этот раз, чтоб отметить сам праздник.
  • Также желательно в этот день посетить праздничное богослужение, которое проводится в полночь, на рассвете и днем.

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