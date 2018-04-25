Праздник Рождества 2019: традиции, обычаи и приметы

Светлый праздник Рождества Христова в православной церкви отмечают 7 января. Традиционно ему предшествует Рождественский сочельник, который отмечают 6 января — в канун самого праздника.
Рождеству предшествует длительный рождественский пост, который начинается 27 ноября. Последний день поста — это Рождественский сочельник, когда семьям принято готовить 12 блюд.
Стол на Святой вечер должен включать дюжину блюд, приготовленных без молока, масла, яиц и сметаны. Все они должны быть постными.
Главным блюдом Святого вечера является рождественская кутья, которую также принято приносить своим крестным родителям. А они, в свою очередь, в ответ дарят гостям угощения и подарки.
Также желательно, чтоб в Рождественский сочельник за столом собралась вся семья. А садиться можно только с появлением на небе первой звезды.
Другие традиции Святого вечера:
- Принято в этот вечер поминать всю усопшую родню
- Ужин начинается с того, что в дом вносят сноп пшеницы или ржи, который также называют дидухом или дедом. Он олицетворяет семейное благополучие.
- Перед началом ужина желательно прочесть молитву Отче наш.
- Нежелательно разговаривать громко за столом, а незамужним и неженатым девушкам — садиться на его углу, иначе можно остаться без пары.
- Все 12 блюд есть не обязательно, но желательно хоть немного попробовать. А наедаться сильно нельзя — это предвещает нехватку еды на будущий год.
- Традиционно в канун Рождества принято колядовать.
Традиции и обычаи самого Рождества:
- С утра принято ходить по домам и петь их жителям колядки. Можно при этом наряжаться в разные костюмы.
- Также считается, что нужно пустить Рождество в дом, распахнув окна и двери.
- На праздник не нужно поститься и можно есть все то, что было запрещено до этого.
- На Рождество вся семья вновь собирается за ужином — на этот раз, чтоб отметить сам праздник.
- Также желательно в этот день посетить праздничное богослужение, которое проводится в полночь, на рассвете и днем.