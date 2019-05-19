Праздник со слезами на глазах

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Литва отметила 74-ю годовщину окончания Второй мировой войны: 8 и 9 мая по всей стране прошли памятные мероприятия.

Официально день окончания Второй мировой войны Литва и страны Европы отмечают 8 мая. В этот день в Вильнюсе официальные лица Литвы возложили венки и цветы к мемориалу в Панеряй, у воинского мемориала и мемориала защитникам Свободы на Антакальнском кладбище, а также у захоронения немецких солдат в парке Вингис. В торжественной церемонии приняли участие представители Министерства обороны Литвы, Литовской армии, главы иностранных диппредставительств, аккредитованных в Литве.

В соответствии с официальным приглашением МИД Литвы, посол России в Литве Александр Удальцов принял участие в мероприятиях по случаю окончания Второй мировой войны в Европе. На Панеряйском мемориале еще до начала официальной церемонии российский посол возложил венки и цветы к памятнику на месте захоронения 7,5 тыс. красноармейцев, а также у мест массового сожжения советских военнопленных.

День Победы в Вильнюсе

Несмотря на то, что 9 мая в Литве не празднуется, для многих людей этот день был и остается Днем Великой Победы. Каждый год сотни людей идут к воинскому мемориалу на Антакальнском кладбище, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни ради этой Победы. Одним из важных и неотъемлемых событий 9 мая является акция «Бессмертный полк», которая проводится во многих странах и городах мира. Это уникальное движение проходит в Литве уже в четвертый раз, но год от года оно приобретает все больший масштаб – к акции присоединяются тысячи людей со всех уголков страны. По традиции в едином строю вместе с ветеранами, ряды которых, к сожалению, становятся все меньше и меньше, идут потомки фронтовиков, которые несут в руках портреты своих родных, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны. Портреты тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, вливаются в одну колонну с живыми. Помним и не забудем.

По главной аллее Антакальнского кладбища прошли вместе ветераны, молодежь, участники движения «Бессмертный полк», сотрудники дипмиссий, политики, парламентарии, представители Литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты», представители организаций воинов-«афганцев». Венки и цветы возложили посол Российской Федерации в Литве Александр Удальцов, временный поверенный в делах Республики Беларусь в Литовской Республике Екатерина Ермилина, послы и представители зарубежных дипмиссий, представители ветеранских и общественных организаций. Память жертв Второй мировой войны почтили представители Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей во главе с ее председателем, парламентарием Вальдемаром Томашевским.

Торжественная церемония началась с пасхального песнопения по погибшим воинам и жертвам войны, которое в эти светлые пасхальные дни исполняется в качестве молебна по усопшим. Затем минутой молчания присутствовавшие почтили светлую память тех, кто не вернулся с той страшной войны, тех, кто не дожил до сегодняшнего Дня Победы.

От имени Республиканского комитета ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции и проживающих в Литве, собравшихся поздравил его председатель Юлюс Декснис. Он поблагодарил всех, кто пришел почтить память погибших, кто пришел с благими пожеланиями ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), которых осталось совсем мало. «Но мы еще есть, есть с нами еще и память», – сказал Ю. Декснис.

Ветеранов ВОВ, живущих в Литве, поздравил президент России Владимир Путин. Как отметил Ю. Декснис, «каждый ветеран получил такое поздравление с пожеланиями здоровья, долгих лет жизни, и хотелось бы, чтобы и наше правительство, наш президент тоже поздравил нас с великим праздником – с Днем Победы».

Ю. Декснис хорошо помнит, каким был этот день 74 года назад. «Я был молод, мне было всего 18 лет. Я встретил праздник Победы в рядах 16-й Литовской стрелковой дивизии. После освобождения Клайпеды мы участвовали в освобождении Латвии, где и встретили День Победы. Нас переполняло неимоверное чувство радости, что мы остались живы, что победили такого жестокого врага и освободили Европу, весь мир от фашистской чумы».

Здесь на Антакальнском кладбище среди 3 тысяч 500 похороненных солдат, участвовавших в освобождении Вильнюса, есть и солдаты 16-й Литовской стрелковой дивизии.

«Не позволим отнять у нас Победу»

Посол России в Литве Александр Удальцов еще раз напомнил, что до сих пор незвестно точного количества погибших в этой войне, и это число, к сожалению, только увеличивается. В этой связи он выразил слова признательности тем, кто ищет погибших солдат, и надеется, что эта работа будет продолжаться. «Мы очень хорошо помним и никогда не забудем, кто победил в этой войне. Это советский солдат, это люди всех национальностей, и сегодня мы склоняем головы перед погибшими», – сказал он.

Уже в шестой раз посол России принимает участие в памятных мероприятих 9 Мая на Антакальнском кладбище и видит, что количество людей не уменьшается, а напротив увеличивается, много молодежи. «Приятно видеть растущее количество участников движения «Бессмертный полк», – отметил он. Александр Удальцов тоже пришел с фотографиями своего отца и матери, которые прошли всю войну.

По словам главы российской дипмиссии, сегодня борьба за победу продолжается, и она еще не закончилась. «Сегодня очень оживились люди, которые хотят переиначить историю войны, которые пытаются представить советского солдата советским оккупантом, а пособников фашистов сделать героями освобождения и независимости. Не могу не сказать, что среди таких «активистов» немало людей, которые в советское время получили образование, воспитание, сделали карьеру, а сегодня они отличаются совсем иными, позорными, на мой взгляд, делами. В этой связи хочу сказать, как сын своих родителей, как гражданин России, как посол нашей великой страны: мы никому не позволим отнять у нас Победу, пусть об этом знают все. А то, что у нас для этого есть разные аргументы и средства, думаю, мы с вами тоже понимаем, пусть это понимают и наши оппоненты», – заключил А. Удальцов.

Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Литовской Республике Екатерина Ермилина, поздравляя всех присутствовавших с праздником, отметила, что уже больше 70 лет отделяет нас от той победной весны 1945-го, «когда так же как и сейчас, в едином душевном и эмоциональном порыве были объединены все поколения и миллионы людей, тех, кто встречал эту победу со слезами на глазах и с глубокой верой в то, что эта трагедия никогда больше не повторится. И сколько бы лет ни прошло, 9 Мая навсегда будет оставаться святым днем – днем памяти, днем глубокого уважения и благодарности воинам-освободителям, труженикам тыла, всем тем, кто, не жалея своих сил, ратными подвигами, тяжелым трудом, ценой собственной жизни отвоевал мир и свободу в борьбе с фашизмом», – подчеркнула Екатерина Ермилина.

Память о той страшной войне и Великой Победе, по словам Е. Ермилиной, никогда не исчезнет. «И в Беларуси эта память навечно вписана в историю нашего Отечества и каждой белорусской семьи. Наша святая обязанность передать вечную память о них будущим поколениям и сохранить мир на этой земле».

8 и 9 мая российские дипломаты и сотрудники Генерального консульства возложили венки в почти 40 городах и населенных пунктах Литвы, где находятся захоронения советских воинов, включая Каунас, Шяуляй, Панявежис, Мариямполе, Алитус, Висагинас, Мажейкяй, Друскининкай, Палангу, Нерингу. В посольстве России в Литве состоялся прием, гостями которого стали около 100 ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда, узников фашизма.

Памятные знаки ветеранам-блокадникам

В завершение памятных мероприятий 11 мая в конференц-зале столичной гостиницы «Панорама» прошла церемония награждения памятными знаками ветеранов-блокадников по случаю 75-летия полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Медали от имени правительства Ленинградской области вручил посол России Александр Удальцов.

В настоящее время в Литве проживает 75 тыс. 500 участников Великой Отечественной войны и 96 тыс. 300 участников блокады Ленинграда.

Затем в музыкальной части выступили гости из Москвы. Выступление заслуженных артистов Российской Федерации, солистов Московской филармонии, Москонцерта Вячеслава Ольховского (баритон) и Виктории Носовской (сопрано) стало подарком правительства Москвы ко Дню Победы. В их исполнении прозвучали песни военных лет, известные послевоенные мелодии. По словам Елены Трофимовской, Центр кинофестивалей и международных программ по заказу правительства Москвы осуществил проект – цикл концертов «Песни Победы», посвященный 74-летней годовщине Победы. Концерты проходят в течение всего мая в разных странах и городах – уже состоялись в трех городах Италии, в Болгарии – в Софии, в Литве – Вильнюсе, затем пройдут в Беларуси – Минске, в Эстонии – Таллине, в Чехии – Праге, и завершится проект в Абхазии, городе Сухуми.

Тем временем

Почтили память жертв Второй мировой войны

8 мая сотрудники представительств Литвы в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде почтили память жертв Второй мировой войны, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

По сложившейся традиции сотрудники посольства Литвы в Москве 8 мая посетили мемориал Вечного огня у Кремлевской стены. Литовские дипломаты минутой молчания почтили память жертв Второй мировой войны, возложили украшенный литовским триколором венок и цветы.

Генеральный консул Литвы в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис вместе с другими резидирующими здесь дипломатами почтил память жертв Второй мировой войны на Пискаревском мемориальном кладбище. Около полумиллиона горожан и защитников города похоронены на братском кладбище Пискаревского мемориала. К памятнику жителям города, погибшим во время блокады Ленинграда, была возложена цветочная композиция, перевязанная литовским триколором.

8 мая генеральный консул Литвы в Калининграде Олегас Скиндерскис отдал дань уважения жертвам Второй мировой войны, возложив украшенный литовским триколором букет цветов к мемориалу 1200 гвардейцам, посвященному памяти солдат, погибших при штурме Кенигсберга в 1945 году.

Инф. «ЛК».