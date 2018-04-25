Празднование дня независимости Польши в Вильнюсе

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В Литве широко отметили празднование столетия независимости Польши. Праздник приурочен к обретению независимости Польши в 1918 году после третьего раздела Речи Посполитой. Этот день является в Польше одним из самых почитаемых государственных праздников.

В честь праздника в литовской столице в течение трех дней Три креста в Нагорном парке, Белый мост и мост им. Миндаугаса в Вильнюсе были подсвечены в цвета польского флага.

«Мы рады многолетней совместной истории, дружбе, прочным связям, желаем друзьям в Польше и всем проживающим в Вильнюсе полякам многих лет свободы и процветания», – отмечено в поздравлении мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.

Исторический день. В Вильнюсском кафедральном соборе – месса на польском языке за Польшу

8 ноября в Вильнюсском кафедральном соборе на польском языке состоялась молитва за Польшу и дружеское сотрудничество польского и литовского народов, пишет новостной портал L24.lt. Это было историческое событие, которого ждали почти 30 лет: Вильнюсский кафедральный собор в этот день был полон. Инициаторы мессы на польском языке – польское сообщество Литвы и Союз поляков Литвы – радовались успеху.

«Этот год для нас необычайно важен. И для Литвы, и для Польши, так как мы празднуем столетие независимости Литвы, а через три дня — и Польши», — обратился к собравшимся епископ Вильнюсского архиепископства Арунас Понишкайтис, который с многочисленными собравшимися ксендзами Вильнюсского края проводил мессу. Епископ просил Бога благословить всех: «Чтобы мы остались в нашей независимости и свободе».

Всеобщую молитву прочитали участвовавшие в мессе лидеры польского сообщества Литвы Михал Мацкевич, Вальдемар Томашевский, Рита Тамашунене, Ванда Кравчонок, Мария Рекст, Рената Цитацка.

8 ноября 2018 года, несомненно, войдет в историю. Об этом свидетельствовал Вильнюсский кафедральный собор, заполненный поляками Литвы. Между тем те, кто не попал в храм, молились на Кафедральной площади.

С 1949-го до 1988 года собор был закрыт для верующих. В 1953 году собор был передан Художественному музею, а в 1956 году в нем была оборудована Картинная галерея. В 1989 году Вильнюсский кафедральный собор Св. Станислава и Св. Владислава был реконструирован и возвращен верующим. В том же году мессу за возрождение государства на польском языке в соборе провел ксендз Йозеф Обрембски. В 1990 году ксендз кардинал Генрик Гульбинович провел последнюю мессу на польском языке в Вильнюсском кафедральном соборе.

В Вильнюсе — улица, названная в честь Леха Качиньского

Накануне празднования столетия восстановления независимости Польши в Вильнюсе символически была увековечена память о погибшем президенте Польше Лехе Качиньском – открыта табличка с названием улицы в его честь на польском и литовском языках. В Майшягале также открыт сквер им. Л. Качиньского, сообщает BNS.

Присутствовавший на церемонии открытия таблички с названием улицы премьер Саулюс Сквярнялис подчеркнул, что трагически погибшего восемь лет назад польского президента можно считать другом Литвы и сторонником сотрудничества двух государств. «У нас нет исторически, культурно и эмоционально более близкого партнера, чем Польша. Это заслуга и президента Л. Качиньского, который был выдающимся другом и сторонником Литвы. Присваивая сегодня имя президента Л. Качиньского площадям и улицам Литвы, мы подтверждаем вклад президента в гармонию литовско-польских отношений. Нет сомнений, что эта личность оставила яркий след в новейшей истории двух республик», — сказал премьер.

На церемонии присутствовали также председатель Сейма Викторас Пранцкетис, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, европарламентарий, председатель Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС) Вальдемар Томашевский. Увековечить память о президенте Польши таким образом предложили работающие в горсовете Вильнюса члены ИАПЛ — СХС Збигнев Мацеевский и вице-мэр Эдита Тамошюнайте.

Л. Качиньский, его супруга, а также еще почти сто человек погибли в 2010 году во время авиакатастрофы в России, под Смоленском. Польская делегация тогда летела на мероприятие, посвященное Катынской трагедии.

Как сообщает BNS, польское министерство иностранных дел в пятницу поблагодарило Литву за название улицы в Вильнюсе именем экс-президента Леха Качиньского.

Гимн Польши исполнил септет локомотивов

В Вильнюсе по случаю столетия независимости Польши семь локомотивов исполнили гимн этой страны. «Исполненный локомотивами гимн символизирует отношение Литовских железных дорог — мы верим в нестандартные решения, ломаем стереотипы прошлого и являемся современным партнером для наших клиентов», — сказал гендиректор Литовских железных дорог Мантас Бартушка. Септет локомотивов исполнил польский гимн под руководством первой скрипки Литовского государственного симфонического оркестра Збигнева Левицкого, сообщает BNS.

«Я литовский поляк, так что этот праздник дорог и для меня. Большое впечатление на меня произвела работа не в окружении искусства, а в техническом окружении», — сказал скрипач.

На Ратушной площади — полонез и суктинис

На 100-летие независимости Польши в Вильнюсе на Ратушной площади 100 пар литовской и польской молодежи вместе исполнили полонез и литовский народный танец «Суктинис». Танцующие были в национальных костюмах. Выступление увенчало соединение 50-метровых польского и литовского флагов во время танца.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt