Предательство призвания

Когда 15 лет назад 10 мая 2003 г. на референдуме о вступлении Литвы в Европейский союз автор этих строк говорил свое «да», он руководствовался другими соображениями, нежели те, которыми руководствовалось большинство других граждан страны, выразивших свое согласие на ее присоединение к ЕС. (Автор может подтвердить это текстами, написанными им в то время.) А именно – экономическая польза от членства страны в ЕС (о которой так трубила официальная пропаганда) в его решении стояла далеко на заднем плане. На переднем плане были аргументы философского, духовного характера.

Суть их состояла в том, что Литва является исторической частью христианской цивилизации Запада, поэтому должна в полной мере разделить ее судьбу, не пытаться увильнуть от нее. Автор отлично видел, что в этой стремительно дехристианизирующейся (и дехристианизируемой) цивилизации творится очень много весьма плохих вещей, однако сегодня вынужден признать, что тогда и представить себе не мог, каким всеобъемлющим образом и в каком жутком виде Литва примет участие в судьбе Запада (по меньшей мере Европы). Символично, что в 2018 г. отмечаем столетний юбилей не только восстановления Литовского государства, но и выхода в свет знаменитой книги немецкого философа и историка культуры Освальда Шпенглера «Закат Европы». В том, что именуется «смертью Запада», Литва напрямую и (без всякой иронии и сарказма) полноценно участвует своей демографической деградацией и увяданием литовского этноса. В 2003 г. в Литве все еще проживало 3,45 миллиона человек. (На момент распада СССР их было 3,7 миллиона.) За прошедший 2017 г. население Литвы сократилось еще на 40 тысяч человек – с 2,85 до 2,81 миллиона. Следует иметь в виду, что это – официальные цифры. Как показывают комментарии в Интернете и дискуссии в соцсетях, очень многие им не верят и утверждают, что на самом деле ситуация гораздо хуже.

Для тех, кому суждено нести свой крест в виде любви к Отечеству небесному и Отечеству земному, светлый праздник Рождества Христова несколько омрачен раздумьями над смыслом происходящего с его земной Родиной. И в этом для христианина нет ничего предосудительного. Сам Иисус, Царство которого «не от мира сего» (Ин. 18:36), плакал об Иерусалиме (Лк. 13:34–35; Лк. 19:41–44), но насколько хорошими в этом отношении Его учениками являются те высокие представители Его Церкви, которым 16 февраля предстоит участвовать в празднествах, посвященных 100-летней годовщине Литовского государства? Годовщина эта, очевидно, станет первой и последней такой годовщиной, если пагубная неолиберальная внешняя (суть которой состоит в безоговорочной поддержке на международной арене глобального неолиберального миропорядка под главенством государства-мессии – США) и внутренняя (суть которой состоит в приношении в жертву жизненных интересов литовского народа на алтарь глобального неолиберального миропорядка) политика, проводимая в течение всех лет после обретения «независимости», будет продолжаться. Попытаются ли князья Церкви возбудить сочувствие к судьбе литовского народа в сердцах правящих? Или же все ограничится улыбками на общей фотографии с теми, которые продолжают проводить в жизнь политику, несовместимую с жизненными интересами литовского народа? Кстати, в этом году 16 февраля совпадает с первой пятницей католического Великого поста, а 14 февраля является первым днем этого поста, Пепельной средой, в которую священник во время обряда возложения пепла на головы верующих повторяет: «Помни, что ты прах, и в прах возвратишься». Следует помнить, что в прах возвращаются не только отдельные люди, но и целые народы и цивилизации.

Печальное состояние Европы в целом (демографически деградируют и другие коренные этносы континента в результате иммиграционной политики, признания однополых «браков», разрушения «традиционной» семьи, недостаточном желании женщин рожать детей и других форм морального разложения) и Литвы в частности является следствием множества причин, однако для христианского сознания автора этих строк главная из них умещается в одном слове – «предательство». Упадочное состояние Европы и Литвы является следствием предательства их христианского призвания. Стоит обратить внимание на то, что период расцвета христианской культуры Запада совершенно не совпадает с периодом земного могущества Запада. Наоборот – триумфальное шествие Запада по планете Земля, начавшееся в конце XVIII в., совпадает с началом открытого восстания Запада (в Великой французской революции) против его христианского призвания. «Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». (Мф. 4:8–10) То, что в XIX–ХХ вв. под властью Запада оказались «все царства мира» (в разных формах колониальной зависимости, в том числе в форме духовной колонизации, как, например, в случае навязывания западной коммунистической идеологии в России, Китае и других странах), говорит в первую очередь о том, что, начиная с конца XVIII в., Запад перестал говорить: «Отойди от меня, сатана». Демографическая деградация европейских обществ, похоже, показывает, что срок сделки европейского Фауста с Мефистофелем подходит к концу.

Когда Запад только начинал свой путь отпадения от учения Христа и, забыв о пребывающем в руках мусульман Иерусалиме, руками крестоносцев грабил столицу христианского Востока Константинополь, двести лет вел захватническую войну на восточном берегу Балтийского моря, охотился на «ведьм» и разрушал единство Церкви Христовой в Реформации (очень примечательно, что одним из первых в лютеранство перешел последний великий магистр Тевтонского ордена, и Герцогство Пруссия стало одним из первых лютеранских государств), Великое княжество Литовское, в котором почти не пылали костры с «ведьмами», явило христианскому миру уникальный духовный и политический опыт мирного сосуществования Западной и Восточной церквей. К сожалению, это христианское призвание было предано в Люблинской унии 1569 г. И хотя уния была навязана Литве силой, все более ополячивающаяся литовская знать не проявила достаточной политической воли к защите уникального духовно-политического проекта и призвания ВКЛ. В отошедшей к Польше Украине и треть территории и большую часть политической независимости потерявшем ВКЛ началось притеснение православных христиан, и гражданскому миру пришел конец.

Несмотря на многочисленные заявления руководителей неолиберального Литовского государства о необходимости противостоять «российской агрессии», отнюдь не мир, а сохранение (даже ценой несправедливой войны, как мы видели в случае поддержки Литвой несанкционированных ООН агрессий против Югославии, Ирака, Ливии) глобального неолиберального миропорядка является политическим приоритетом нынешней литовской власти. И уж отнюдь не гражданский мир, а сохранение (даже ценой гражданской войны) глобального неолиберального миропорядка является политическим приоритетом нынешней украинской власти – «жертвы» «российской агрессии», ярым адвокатом которой на международной арене выступает литовская власть. Искаженное неолиберальное видение мира затрудняет выявление причинно-следственных связей. Подобно тому, как нарушение гражданского мира после Люблинской унии дало повод Москве вмешиваться во внутренние дела Речи Посполитой, так нарушение гражданского мира после государственного переворота дало повод России вмешаться в гражданское противостояние на Украине. Подобно тому, как предательство христианского призвания ВКЛ – государственного тела, обеспечивающего мирное сосуществование Западной и Восточной церквей – стало причиной последующей деградации литовской государственности, так насилие над половиной населения страны – «русской Украиной» – стало причиной гражданской войны (в которой Россия оказывает поддержку одной из сторон) и территориальных потерь. Подобно тому, как знать ВКЛ предала призвание Литвы в XVI в., так политическая элита неолиберальной Литовской Республики предает призвание Литвы в XXI в. То призвание, о котором писал Стасис Шалкаускис, и о котором автор этих строк напомнил в статье «На грани двух миров» («ЛК» № 44 (1184). Призвание быть мостом между Востоком и Западом и осуществить «синтез двух миров, Востока и Запада, в самобытных литовских национальных формах».

Чем сейчас является Литва и что из себя представляет литовский народ в государстве, известном под названием «Литовская Республика»? К сожалению, аналогия, которая еще 20 лет назад показалась бы дикой и кощунственной – аналогия с судьбой прусского народа в государстве Пруссия – сегодня такой уже не кажется. Правда, есть одно весьма существенное отличие. Пруссию кладбищем прусского народа и плацдармом для Drang nach Osten – «Натиска на Восток» – сделали чужеземные завоеватели. В Литве демографическая деградация происходит при «своей» власти. И если кладбищем литовского народа государственное образование, именуемое Литвой, пока еще не стало, то в плацдарм для «Натиска на Восток» оно уже превращено. А когда-то Литва (ВКЛ) этому натиску противостояла.

Жители Отечества небесного, прославленные Восточной и Западной церквями, святая Харитина, святой Довмонт, святые Виленские мученики, святой Казимир, блаженные Юргис и Теофилюс, просите Всевышнего о том, чтобы ответственные за судьбу вашего земного Отечества вспомнили бы о его истинном призвании!

Андрюс МАРТИНКУС, д-р гуманитарных наук

Метки: N3 (1195) 18 января, Андрюс Мартинкус, Европейский союз, Мнение, Референдум