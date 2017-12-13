Предлагается облегчить сбор справок будущим водителям

Республиканский центр болезней зависимости обратился с просьбой в администрации Вильнюсского, Каунасского, Клайпедского, Шяуляйского и Панявежского самоуправлений, чтобы подведомственные им поликлиники не направляли массово водителей в филиалы упомянутого центра за справками о том, что человек не лечился от зависимости.

Мотивация просьбы – отказаться от устаревшей и нерациональной практики, требующей траты времени граждан.

«Справки о лечении или не лечении конкретного лица только в одном изо всех лечебных учреждений страны не дают достоверной информации о болезнях зависимости конкретного лица и создают ложное представление, что Республиканский центр ведет какой-то специальный учет или даже регистр», – говорит Моргана Даниеле – специалист по связям с общественностью Республиканского центра болезней зависимости.

По ее утверждению, этот центр располагает информацией только о тех лицах, которые обращались в это учреждение за услугами по лечению, однако не имеет данных о лицах, которые в связи с болезнями зависимости и их осложнениями получали соответствующие услуги в других медицинских учреждениях, т. е. в центрах психического здоровья, психиатрических больницах и др.

«Мы также не можем предоставить информацию о пациентах, которые обращались за помощью в центр анонимно», – пояснила она.

М. Даниеле подчеркивает, что действующие правовые акты не дают поликлиникам юридического основания требовать от водителей предоставить такую справку или посылать запросы по этому поводу в Вильнюсский, Каунасский, Клайпедский, Шяуляйский и Панявежский филиалы центра.

Действующий порядок проверки здоровья водителей предусматривает, что здоровье водителя проверяет семейный врач, а психическое здоровье – психиатр центра психического здоровья.

По словам М. Даниеле, порядком проверки здоровья водителей предусмотрено, что если человек представляет данные о том, что он раньше лечился от зависимости, то семейный врач и психиатр, оказывающий первичную медицинскую помощ, индивидуально принимают решение о состоянии здоровья.

Только в тех случаях, когда возникают обоснованные сомнения, что человек подвержен или подвергался болезни зависимости, Республиканский центр болезней зависимости просит семейных врачей и психиатров выдавать направление на консультацию, попросить пациента принести выписки из медицинских документов о лечении от зависимости и о ходе этого лечения.

Инф. «ЛК»

Метки: N50 (1190) 14 декабря, водители, справки