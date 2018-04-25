Предлагается создать процедуру отбора кандидатов для Европейской прокуратуры

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Министерство юстиции Литвы предлагает установить процедуру отбора кандидатов для вновь созданной Европейской прокуратуры. Этот институт будет бороться с поддержкой мошенничества и коррупции в сфере поддержки Европейского союза.

Согласно подготовленному документу, кандидаты для делегирования в европейские прокуроры будут представляться совместным приказом Генерального прокурора и министра юстиции.

Отбор будет проводиться специальнофй комиссией Генпрокуратуры, Минюста и Совета судей.

Три кандидата с наилучшим рейтингом будут представлены на утверждение правительству. После одобрения кабинета министров, кандидатуры претендентов будут представлены в Совет ЕС.

Кандидатов в европейские прокуроры старшему прокурору Европы будет представлять Генеральный прокурор страны.

Европейский парламент в прошлом году одобрил решение о создании Европейской прокуратуры, которая будет бороться с мошенничеством и коррупцией в сфере поддержки Европейского союза. Планируется, что новое учреждение начнёт работать в 2021 году.

Институты ЕС подсчитали, что из-за трансграничного мошенничества в Сообществе ежегодно теряется около 50 млрд евро налога на добавленную стоимость.

Новосозданная Европейская прокуратура будет независимым органом ЕС, который будет иметь право расследовать затрагивающие интересы ЕС случаи мошенничества и другую преступную деятельность, влияющую на финансовые интересы Сообщества, а также осуществлять уголовное преследование за это.

BNS