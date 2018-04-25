Предлагают признать Компартию Литвы преступной организацией

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Два представителя партии консерваторов – Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас (членство Л. Кащюнаса в партии было приостановлено в марте из-за его отношений с бывшим вице-президентом группы МГ Baltic Раймондасом Курлянскисом) предлагают признать преступной организацией Коммунистическую партию Литвы (КПЛ), утверждая, что они добиваются исторической справедливости.

Согласно представленному ими проекту, лица, которые в советское время занимали руководящие посты в КПЛ, должны об этом объявить накануне выборов, а также при участии в конкурсе на соискание должности на государственной или дипломатической службе.

Скрывшие такую информации будут отстранены от конкурса на государственную службу, а о принадлежности кандидатов к бывшей элите Коммунистической партии должна будет сообщать Центральная избирательная комиссия.

«Сегодняшний день я назвал бы началом конца одной из глав истории Литовского государства. Наш проект направлен на однозначную идентификацию настоящих виновников оккупации Литвы, вдохновителя и организатора многогранного и массового террора против Литвы – Компартии Литвы», – заявил на пресс-конференции в парламенте Ажубалис.

«Мы говорим о высокопоставленных лицах, принимавших решения. Вся КПЛ объявляется преступной организацией, но прямым эффектом был бы разговор о личностях более высокого ранга», – вторил ему Кащюнас.

Гвидас Руткаускас, председатель Литовского союза политзаключенных и ссыльных, сказал, что его организация, объединяющая почти 30 тыс. членов, ждала такого проекта на протяжении десятилетий.

«Мы были в Сибири, страдали, замерзали, сидели в тюрьмах, сколачивали гробы из неотёсанных досок, а часть людей в Литве состояла в Литовской коммунистической партии. В партию вступали не только ради идеи, были люди, которые были вынуждены вступать, но, я заявляю это громко, никому не приставляли дуло пистолета и не заставляли подписывать», – сказал глава союза.

На вопрос, почему проект представлен именно сейчас, А. Ажубалис утверждал, что для такого предложения должно было настать подходящее время, поскольку раньше проекту было бы оказано сильное сопротивление.

Согласно проекту, Компартия Литвы должна быть признана «преступной организацией, которая в 1940-1941 и 1944-1990 годы в оккупированной СССР Литве установила диктатуру».

В документе говорится, что кандидаты в депутаты Сейма, на пост президента, мэра, членов местных органов власти, депутатов Европарламента должны указать, на какой должности они были в Компартии – это касается бывших членов и секретарей ЦК КПЛ, кандидатов в члены Бюро и Президиума, а также бывших инструкторов ЦК КПЛ, начальников отделов и их заместителей, руководителей секторов и др., а также бывших комсомольских лидеров.

Тем временем лидер партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис не поддерживает предложение двух представителей своей фракции признать Коммунистическую партию Литвы преступной организацией.

«Я это расцениваю как раскол, в то время как общество нуждается в идеях, которые объединяли бы, сплачивали, вселяли в людей надежду и проложили путь к будущему. Я лично не согласен, это не позиция партии, это лишь мнение одного члена партии и не исключено, что это способ напомнить о себе, особенно в ходе подготовки к выборам», – сказал новостному агентству BNS Г. Ландсбергис.

Он отмечает, что срока давности за преступления против человечности нет, а те, кто работал в КГБ, НКВД, уже ответили за свои преступления, либо, вне всякого сомнения, ответят».

«Полагаю, что мы уже прошли этот этап, а ковыряние в старых ранах раскалывает общество и не сплачивает (его) для общих целей Литвы, что сейчас очень необходимо. Уже не первый раз, когда эту идею снова и снова вытаскивают лишь бы напомнить о себе», – резюмировал он.

Ландсбергис сказал, что будет призывать партию принять позицию, чтобы «партия в таких политических играх того или иного человека не участвовала как организация».

Напомним, что Коммунистическая партия Литвы в конце 1989 года отделилась от Коммунистической партии Советского Союза, а в 1990-м изменила свое название и стала именоваться Демократической партией труда Литвы, а затем – Социал-демократической партией Литвы.

Информация «ЛК», BNS