Предлагают увеличить финансирование ДГБ

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Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), «аграрий» Витаутас Бакас предложит в бюджете следующего года увеличить на 4,2 млн евро финансирование Департамента госбезопасности (ДГБ).

Парламентарий сказал газете Lietuvos zinios, что такие средства вернули бы расходы ДГБ на уровень прошлого года, их хватило бы не только для осуществления обычной деятельности, но и для качественного прорыва в деятельности.

«В прошлом году была проведена реформа заработной платы и начаты определенные проекты в плане технологического прорыва. Сейчас нам нужно всего лишь сохранить тот же уровень финансирования. (…) Я попытаюсь убедить премьера и своих коллег, что ассигнования для ДГБ должны быть больше», — сказал председатель КНБО.

В проекте бюджета 2019 года ассигнования для ДГБ предлагается снизить на 6,7 млн евро, что мотивируется окончанием строительства нового здания.

Представитель ДГБ по стратегической коммуникации Аурелия Каткувене сказала, что сокращение бюджета крайне негативно скажется на работе ведомства: «Мы бы развивали деятельность, имея выделенный бюджет, однако осуществление разведывательных задач осложнилось бы: нам бы пришлось остановить проекты развития, сконцентрироваться только на самых больших угрозах, уделяя меньше внимания другим сферам. Мы бы столкнулись с риском своевременно не заметить угрозы, потому что их характер, масштабы и сложность растут не только в Литве, но и во всем мире».

BNS